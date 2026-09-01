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Präsident Canepa bestätigt
Fazliji-Wechsel zum FC Zürich ist geplatzt

St. Gallens Fanliebling Betim Fazliji bleibt vorerst in der Ostschweiz. Wie FCZ-Präsident Ancillo Canepa bei Blue bestätigt, ist der Transfer zu den Zürchern am Medizintest gescheitert.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Betim Fazliji wechselt doch nicht zum FC Zürich.
Foto: Pius Koller
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Andri Bäggli und Yannick Peng

Am Sonntag enthüllte Blick, dass St. Gallens Betim Fazliji (27) zum FC Zürich wechseln soll. Laut Blick-Informationen waren sich die Parteien bezüglich des Finanziellen einig gewesen, nur der Medizincheck hätte dem Transfer noch im Weg stehen können. Und genau dieser Fall ist nun eingetroffen, wie FCZ-Präsident Ancillo Canepa (73) in der Halbzeitpause bei der Partie gegen YB bei Blue bestätigt.

«Die Verhandlungen waren weit fortgeschritten und wir waren uns eigentlich auch einig. Das Problem war der Medizincheck. Es ist nicht dramatisch, aber es braucht noch ein paar Wochen, bis er wieder fit ist. In der Situation, in der wir uns befinden, brauchen wir jemanden, den wir sofort einsetzen können. Er wäre perfekt gewesen als Leader. Diesen Transfer können wir leider nicht machen», so Canepa.

Auch wurde die Personalie Ricardo Rodriguez (34) besprochen. Zur grossen Rückkehr kommt es aber nicht, zu gross seinen laut Canepa die finanziellen Hürden. Nach dem geplatzten Fazliji-Deal haben die Zürcher nun noch eine Woche Zeit, um eine erfahrene Verstärkung an Board zu holen. Am 8. September schliesst das Transferfenster in der Schweiz.

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FC Basel
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