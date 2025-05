1/6 Fabio Celestini muss sich in den letzten Saisonspielen zwischen seinen beiden Stürmern entscheiden. Foto: Daniela Frutiger/Freshfocus

Darum gehts FCB erzielt viele Tore trotz langer Flaute der Stürmer

Kevin Carlos und Albian Ajeti beenden ihre Torflauten

FCB steht bei 85 Toren, fast doppelt so viele wie letzte Saison

Lucas Werder Reporter Fussball

Nein, die Bestmarke der Young Boys aus der Saison 2018/2019 wird der FC Basel nicht mehr einstellen. Damals erzielten die Berner in 36 Spiele unglaubliche 99 Treffer. Der neue Meister aus Basel steht zwei Runden vor Schluss aber immerhin bei 85 Toren.

Diese Zahl ist gleich aus zwei Gründen beeindruckend. Zum einen sind es fast doppelt so viele Treffer wie noch in der vergangenen Saison, als der FCB am Saisonende gerade einmal 45 Tore auf dem Konto stehen hatte. Zum anderen, weil die Basler trotz einer nun schon acht Spiele anhaltenden Siegesserie zuletzt fast drei Monate auf ein Stürmertor warten mussten. Dabei haben die Bebbi mit Kevin Carlos (24) den Co-Torschützenkönig der vergangenen Saison in ihren Reihen.

Doch weil der Spanier in der Rückrunde immer wieder hochkarätige Chancen liegengelassen hatte, verlor er seinen Stammplatz an Albian Ajeti (28). Nur hat sich auch der gebürtige Basler in den vergangenen Wochen als Knipser bewiesen. Wie Kevin Carlos hat auch Ajeti weniger Treffer auf seinem Konto, als er nach Expected-Goals-Statistik eigentlich haben müsste. Bei einem Top-Stürmer ist für gewöhnlich genau das Gegenteil der Fall.

«Ist eine 50:50-Entscheidung»

Nun scheint aber gleich bei beiden Basler Stürmern endlich der Knoten geplatzt zu sein. Ajeti erzielt vor zwei Wochen gegen Servette seine ersten beiden Tore seit November. Im Spiel darauf lässt er gegen Lugano (5:2) einen weiteren Treffer folgen. Und als Ajeti diese Woche das Spiel gegen Lausanne (3:2) gesperrt verpasst, beendet auch Kevin Carlos seine Flaute gleich mit einem Doppelpack. «Ich muss meine Chancen nutzen», sagt der FCB-Stürmer nach seinem ersten Startelf-Einsatz seit Ende März. «Ich habe jede Woche sehr hart gearbeitet, um endlich wieder zu treffen.»

Mit seinem beiden Toren bringt Kevin Carlos seinen Trainer in eine Zwickmühle. Wen stellt Fabio Celestini (49) in den letzten beiden Saisonspielen gegen YB und Luzern in seine Startelf? Und noch viel wichtiger: Wer darf am 1. Juni im Cupfinal gegen Biel ran? «Es ist eine 50:50-Entscheidung», sagt der FCB-Coach nach der Partie in Lausanne. «Vor zwei Wochen hatten wir noch zwei Stürmer, die beide nicht getroffen haben. Darum ist das jetzt ein sehr gutes Problem für mich.»