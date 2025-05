Der FC Basel ist zum 21. Mal Schweizer Meister

1/6 Der FC Basel ist Schweizer Meister 2024/2025. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts FC Basel ist Schweizer Meister nach acht Jahren Wartezeit

Spieler verfolgen entscheidendes Spiel an geheimem Ort nahe Barfüsserplatz

Lucas Werder Reporter Fussball

Was Fabio Celestini (49) am späten Samstagabend angekündigt hatte, wird am Sonntag um 18.21 Uhr Tatsache: Der FC Basel ist Schweizer Meister! Weil YB 0:0 gegen Servette spielt, ist dem FCB der Titel drei Runden vor Schluss auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Auf Titel Nummer 21 hat sich die Fussballstadt acht Jahre lang gedulden müssen. Jetzt ist der «Chübel» zurück am Rheinknie.

Bis dieser den Fans auf dem Barfüsserplatz präsentiert werden kann, dauert es allerdings noch. Erst im Anschluss an das letzte Saisonspiel am 24. Mai zu Hause gegen Luzern wird FCB-Captain Xherdan Shaqiri den Meisterpokal in die Höhe stemmen können. Gefeiert wird aber trotzdem schon – auch auf dem Barfi.

Spieler verfolgten Match an geheimem Ort

Schon in der Nacht auf Sonntag haben die FCB-Spieler den zu diesem Zeitpunkt noch Fast-Meistertitel ordentlich begossen. «Das wird die beste Heimfahrt meiner FCB-Laufbahn», hatte Xherdan Shaqiri (33) angekündigt, bevor er nach dem 5:2-Sieg in Lugano in den Basler Mannschaftsbus stieg. Und Teamkollege Dominik Schmid (27) kündigte an: «Heute werde ich definitiv nicht schlafen».

Nun droht die zweite schlaflose Nacht in Folge. Am Sonntagnachmittag hat sich die gesamte Basler Mannschaft versammelt, um gemeinsam das Spiel zwischen Servette und YB zu verfolgen. «Wir werden dabei eine schwarz-gelbe Brille tragen», versprach Schmid. Wo kurz nach Abpfiff der Sonntagspartie zum ersten Mal auch offiziell auf den Titel angestossen wird, bleibt zuerst noch geheim. Shaqiri verrät aber: «Es ist ganz in der Nähe des Barfi. Der Bus wird bereitstehen, damit wir möglichst schnell da sind.»

Wenig später kommt raus: Die Mannschaft hat das Spiel zwischen Servette und YB in einer Loge des St. Jakob-Parks verfolgt.

Erst ESC, dann FCB-Meisterparty

Schon am späten Samstagabend hatte der Klub über seine Kanäle über die mögliche spontane Meisterfeier informiert. Frühstens um 20.30 Uhr soll die Mannschaft am Barfüsserplatz eintreffen. Die ersten Fans dürften sich aber bereits unmittelbar nach Anpfiff auf den Weg in die Basler Innenstadt gemacht haben.

Die Wartezeit bis zum Eintreffen der Meisterhelden dürfte sich ohnehin einfach überbrücken lassen. Aufgrund des Eurovision Song Contests finden schon an diesem Wochenende Konzerte auf dem Barfüsserplatz statt. Durch die spontane Meisterfeier endet das Programm aber bereits um 19.30 Uhr.

