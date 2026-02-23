DE
FR
Abonnieren
FCB-Abwehr leitet Luzerner Siegtor selbst ein
3:01
Highlights im Video:FCB-Abwehr leitet Luzerner Siegtor selbst ein

«Osci, Osci, Osci»
Der FC Luzern hat einen neuen Liebling gefunden

Luzern jubelt für Oscar Kabwit! Der 20-Jährige brilliert gegen Basel mit einem Doppelpack und einer Vorlage. Seine Leistung bringt nicht nur die Fans, sondern auch Mitspieler und Trainer ins Schwärmen.
Publiziert: 12:10 Uhr
Kommentieren
1/5
Dieser Junge ist Luzerns neuer Publikumsliebling: Oscar Kabwit.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Luzern feiert Oscar Kabwit (20). «Osci, Osci, Osci», hallt es nach dem Schlusspfiff durch die Swissporarena. Der Hype um den Kongolesen ist riesig – kein Wunder: Gegen Basel glänzt er erneut mit einem Doppelpack und einer Vorlage. Bereits zum dritten Mal im Februar verlässt er den Platz mit mindestens zwei Skorerpunkten.

Nach der Partie gibt Kabwit seine ersten TV-Interviews überhaupt. «Ich bin sehr glücklich und sehr stolz auf die Mannschaft», sagt er bei SRF – auf Französisch. Auf die Frage, ob er sich in der Form seines Lebens befinde, antwortet er leicht verlegen: «Ich kann es nicht sagen.» Danach verschwindet er in den Katakomben und geniesst den Feierabend. Hält seine Form an, dürfte er sich an mediale Aufmerksamkeit künftig gewöhnen müssen.

Mehr zum FC Luzern
FCL-Kabwit begeistert die Liga – er hat aber ein Schuhproblem
«Unglaubliche Anlagen»
FCL-Kabwit begeistert die Liga – hat aber ein Schuhproblem
Trainerwechsel sind in diesem Jahr Rohrkrepierer
Mit Video
Punktebilanz
Lichtsteiner, Seoane & Co.
Super-League-Trainerwechsel sind dieses Jahr Rohrkrepierer
Die Hälfte aller Sportchefs ist ungenügend
Super-League-Transferzeugnis
Die Hälfte aller Sportchefs ist ungenügend
Alle 33 Winter-Transfers der Super League im grossen Blick-Ranking
GC, FCB und YB vorne dabei
Alle Winter-Transfers der Super League im grossen Blick-Ranking

Kabwit wird mit Lob überhäuft

Auch im Umfeld des FCL gerät man ins Schwärmen – allen voran seine Mitspieler. «Ich gönne es ihm von Herzen. Er ist richtig am Fliegen. Nach so einer Top-Leistung kommt er bei uns nicht ungeschoren aus der Kabine», sagt ein strahlender Lars Villiger (22), der sein Tor nach einem Zuckerpass von Kabwit erzielte.

«Ungeschoren kommt er nicht davon»
1:18
Villiger adelt Kabwit-Leistung:«Ungeschoren kommt er nicht davon»

Linksverteidiger Ruben Dantas Fernandes (22) stimmt in die Lobeshymnen ein: «Oscar ist ein super Typ. Ich bin extrem happy für ihn.» Und was meint Trainer Mario Frick (51)? «Seine Entwicklung ist Wahnsinn. Da sieht man, was Selbstvertrauen – gerade bei einem Offensivspieler – bewirken kann.»

Endgültig in der Schweiz angekommen

Gegen Basel spielte Kabwit erneut mit Nockenschuhe – die Stollen tun ihm immer noch weh. «Er ist nicht ausgerutscht, dann ist das in Ordnung», sagt Frick lächelnd. Wenn der neue Luzerner Publikumsliebling weiterhin so fleissig skort, dann dürfte es dem Liechtensteiner sowieso egal sein, mit welchem Schuhwerk dieser spielt.

Der eher introvertierte Kabwit, der gemäss Frick am liebsten allein zu Hause ist, scheint nach einer schwierigen Phase in der Zentralschweiz endgültig angekommen zu sein – diesen Eindruck teilt auch sein Trainer. «Ich habe gehört, dass er diese Woche erstmals mit der Mannschaft essen war. Das sind positive Zeichen.» Positive Zeichen – nicht nur für den Spieler, sondern für den ganzen Klub. Denn der FCL hat nun definitiv ein neues Juwel in den eigenen Reihen.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
25
29
58
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
26
9
40
5
FC Basel
FC Basel
26
5
40
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
26
0
36
7
FC Luzern
FC Luzern
26
3
33
8
FC Zürich
FC Zürich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
26
-13
21
12
FC Winterthur
FC Winterthur
25
-43
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Luzern
        FC Luzern