DE
FR
Abonnieren
Thuns Fehr macht mit Traumtor gegen den FCZ alles klar
4:27
Highlights im Video:Thuns Fehr macht mit Traumtor gegen den FCZ alles klar

«Nicht dreckig genug»
Brecher spricht aus, was beim FCZ fehlt

Der FCZ verspielt eine 2:0-Führung in Thun. Captain Yanick Brecher bemängelt fehlende Härte im Team. Trainer Dennis Hediger muss den Klub dringend in die Erfolgsspur zurückbringen, um Top-6-Platzierung zu erreichen.
Publiziert: 08:52 Uhr
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Kommentieren
1/6
Dabei beginnt die Partie erfolgsversprechend.
Foto: Freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die Zürcher Pleite in Thun ist unerklärlich. Aus unterschiedlichen Gründen. Zumal zur Pause alles, aber wirklich alles, für den FCZ spricht. Die Mannschaft von Dennis Hediger (39) führt souverän 2:0. Thun findet in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht statt. Und auch der 12. Mann ist in der Stockhorn-Arena auf Zürcher Seite. Ja, es ist gefühlt ein Heimspiel für den FCZ.

Die Südkurve sorgt mit ihren 2500 angereisten Fans einmal mehr für Bombenstimmung. Dabei ignoriert sie den Ex-Sportchef Milos Malenovic (40) über die gesamten 90 Minuten komplett. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder «Milos raus!»-Rufe. Jetzt, wo er definitiv Geschichte ist, ist weder etwas zu hören noch was zu sehen. Auch ein Statement.

Mehr zum FC Zürich
Ex-Sportchef Malenovic verlässt den FCZ per sofort
Zusammenarbeit beendet
Ex-Sportchef Malenovic verlässt den FCZ per sofort
Vermasselt Hediger seinem Ex-Klub den Wintermeister-Titel?
Mit Video
FCZ-Inside
Viel Vorfreude auf Thun
Vermasselt Hediger seinem Ex-Klub den Wintermeister-Titel?
Das grosse Malenovic-Missverständnis beim FCZ
Viele Debakel und Dramen
Das grosse Malenovic-Missverständnis beim FCZ
Das denkt ihr über den Malenovic-Entscheid beim FC Zürich
Klares Verdikt im Blick-Voting
Das denkt ihr über den Malenovic-Entscheid beim FC Zürich

«Nicht das erste Mal»

Es ist also alles angerichtet für eine Zürcher Party in Thun. Doch in der Pause passiert etwas in den Köpfen. Denn kaum hat Ref Anojen Kanagasingam die Partie wieder angepfiffen, kippt das Momentum auf die Seite der Berner Oberländer. Einzig an der Einwechslung von Thuns Edeljoker Kastriot Imeri (25) kann das nicht liegen. Und als vieles für ein 2:2 spricht, kassiert der FCZ späte Tore. Wie schon gegen Winterthur und Lugano.

Ein mentales Problem? «Die verschiedenen Partien und Spielausgänge muss man schon isoliert betrachten», findet Hediger. Goalie Yanick Brecher (32) dagegen sagt: «Man hat gemerkt, dass wir Spieler haben, die nicht genügend dreckig sind, um so einen Sieg nach Hause zu bringen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir eine Führung aus der Hand geben.»

Brecher gibt Fehler zu

Und als Brecher von Blick auf seinen Fehler beim 0:2 angesprochen wird, schweigt er lange. Es rattert in seinen Gedanken. Dann meint er: «Ich trage sicher eine Mitschuld.» Mehr will er aber nicht dazu sagen und bricht das Interview ab. Immerhin ist der Captain der einzige FCZ-Spieler, der vor die Kameras tritt und mit den Journalisten spricht.

Mit der Niederlage in Thun verabschiedet sich der FCZ mit zwei Pleiten in Folge in die Winterpause. Angesichts der vielen Unruhen im 2025 kann im neuen Jahr eigentlich nur alles besser werden. Auf Hediger, der am Freitag als Trainer bestätigt worden ist, wartet allerdings jede Menge Arbeit. Er muss den Klub nicht nur in die Erfolgsspur zurückbringen, sondern gleichzeitig auch seinen Punkteschnitt verbessern. Bislang liegt dieser bei 1,1. Damit wird der FCZ nicht in die Top-6 kommen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
19
8
32
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Zürich
FC Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Zürich
        FC Zürich