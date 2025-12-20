DE
Zusammenarbeit definitiv beendet
Ex-Sportchef Malenovic verlässt den FCZ per sofort

Jetzt ist klar: Milos Malenovic wird den FC Zürich endgültig verlassen. Per sofort.
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Nicht mehr Teil des FCZ: Milos Malenovic.
Foto: Toto Marti
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk

Milos Malenovic und der FC Zürich gehen definitiv getrennte Wege. Das teilt der Klub am Samstagabend in einer Mitteilung mit. Es komme «keine mandatsbezogene Zusammenarbeit mit Milos Malenovic zustande», heisst es. Die Gespräche seien endgültig beendet.

Die Worte, die der FCZ wählt, sind klar: «Milos Malenovic ist mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Funktionen, Aufgaben, Zuständigkeiten sowie jeglichen Vertretungsbefugnissen für den FC Zürich entbunden.»

Am Freitagmorgen vermeldete Blick exklusiv, dass der 40-Jährige als Sportchef beim FCZ abgesetzt wird. Wenig später bestätigte dies der Klub: «In den vergangenen Wochen und Monaten haben die öffentlichen Diskussionen sowie die Kritik an seiner Person deutlich zugenommen. Nach sorgfältiger und umfassender Beurteilung ist der Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass unter diesen Rahmenbedingungen eine weitere operative Tätigkeit von Milos Malenovic in der Funktion des Sportchefs nicht zielführend ist.»

Dennoch stand eine weitere Zusammenarbeit im Raum. Der FC Zürich machte Malenovic das Angebot, in einer nicht-exekutiven Rolle im Mandatsverhältnis bleiben zu können. Dabei hätte der ehemalige Sportchef den Klub in den Bereichen Transfers und Talententwicklung unterstützen sollen. Dieses Angebot hat Malenovic nun offenbar abgelehnt. 

Malenovic übernahm den Posten als Sportchef Anfang Oktober 2023. Schon ab Sommer 2023 hatte er beim FCZ ein Mandat als externer Berater. Zuletzt gab es aber vor allem von den Fans sehr kritische Töne, die «Milos raus!»-Rufe wurden bei diversen Spielen skandiert. Letztlich war die etwas mehr als zweijährige Malenovic-Amtszeit eine von Missverständnissen, Dramen und Zoffs geprägte.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
18
15
34
3
FC Basel
FC Basel
1:1
19
8
32
4
FC Lugano
FC Lugano
18
2
30
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
18
3
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
17
4
21
9
Servette FC
Servette FC
1:1
18
-6
20
10
FC Luzern
FC Luzern
18
-4
18
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
18
-8
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
