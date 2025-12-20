Ex-Sportchef Malenovic verlässt den FCZ per sofort

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Milos Malenovic und der FC Zürich gehen definitiv getrennte Wege. Das teilt der Klub am Samstagabend in einer Mitteilung mit. Es komme «keine mandatsbezogene Zusammenarbeit mit Milos Malenovic zustande», heisst es. Die Gespräche seien endgültig beendet.

Die Worte, die der FCZ wählt, sind klar: «Milos Malenovic ist mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Funktionen, Aufgaben, Zuständigkeiten sowie jeglichen Vertretungsbefugnissen für den FC Zürich entbunden.»

Am Freitagmorgen vermeldete Blick exklusiv, dass der 40-Jährige als Sportchef beim FCZ abgesetzt wird. Wenig später bestätigte dies der Klub: «In den vergangenen Wochen und Monaten haben die öffentlichen Diskussionen sowie die Kritik an seiner Person deutlich zugenommen. Nach sorgfältiger und umfassender Beurteilung ist der Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass unter diesen Rahmenbedingungen eine weitere operative Tätigkeit von Milos Malenovic in der Funktion des Sportchefs nicht zielführend ist.»

Dennoch stand eine weitere Zusammenarbeit im Raum. Der FC Zürich machte Malenovic das Angebot, in einer nicht-exekutiven Rolle im Mandatsverhältnis bleiben zu können. Dabei hätte der ehemalige Sportchef den Klub in den Bereichen Transfers und Talententwicklung unterstützen sollen. Dieses Angebot hat Malenovic nun offenbar abgelehnt.

Malenovic übernahm den Posten als Sportchef Anfang Oktober 2023. Schon ab Sommer 2023 hatte er beim FCZ ein Mandat als externer Berater. Zuletzt gab es aber vor allem von den Fans sehr kritische Töne, die «Milos raus!»-Rufe wurden bei diversen Spielen skandiert. Letztlich war die etwas mehr als zweijährige Malenovic-Amtszeit eine von Missverständnissen, Dramen und Zoffs geprägte.

