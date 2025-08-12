DE
FR
Abonnieren

Neuzugang Moritz Broschinski
Löst der neue FCB-Stürmer das Offensiv-Problem?

In der vergangenen Bundesliga-Saison hat Moritz Broschinski (24) in 33 Spielen nur ein einziges Mal getroffen, dafür aber einen neuen Rekord aufgestellt. Löst der Neuzugang aus Bochum trotzdem das Basler Sturm-Problem?
Publiziert: 21:38 Uhr
|
Aktualisiert: 21:40 Uhr
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/6
Moritz Broschinski wechselt von Bochum zum FC Basel.
Foto: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Der FC Basel hat ein Stürmer-Problem! Nach den ersten vier Ligaspielen haben die Meisterhelden Albian Ajeti (28) und Kevin Carlos (24) jeweils erst ein Tor auf dem Konto. An den fehlenden Möglichkeiten liegt es aber nicht. Gemeinsam haben die beiden Angreifer bereits 17 Schüsse abgegeben und mehrere Grosschancen liegenlassen. 

Nun hat FCB-Sportchef Daniel Stucki (43) reagiert und mit Moritz Broschinski (24) einen weiteren Mittelstürmer verpflichtet. Für den Deutschen überweist der FCB nach Blick-Infos um die 2,5 Millionen Euro Ablöse, Ex-Klub Bochum verfügt zudem über eine Weiterverkaufsbeteiligung. Auch St. Gallen war am 1,90-Meter-Mann interessiert, die Basler haben den Super-League-Rivalen aber mit einem deutlich höheren Angebot ausgestochen.

Nur sechs Tore in 76 Spielen

Doch ist Broschinski der richtige Mann, um die Basler Sturm-Impotenz zu beheben? Mit sechs Toren hat er seine Knipser-Qualitäten in der Saisonvorbereitung unter Beweis gestellt. Und auch am ersten Spieltag der 2. Bundesliga traf er bei der 1:4-Pleite gegen Darmstadt. Doch schon in der Vorbereitung der vergangenen Saison wusste der Stürmer aus dem Nachwuchs von Energie Cottbus zu überzeugen, lieferte danach aber ein enttäuschendes Bundesliga-Jahr ab. In 33 Partien gelang Broschinski nur ein einziges Tor.

Mehr zum FCB
Basel kocht FCSG ab in Kampf um deutschen Stürmer
Mit Video
Mehr als das Doppelte geboten
Basel kocht FCSG ab in Kampf um deutschen Stürmer
«Für Europa braucht es mehr Verstärkung als gedacht»
1:45
Bittere FCB-Pleite in Lugano
«Für Europa braucht es mehr Verstärkung als gedacht»
Die FCB-Frauen dürfen im Joggeli ran
Nach Erfolg der Heim-EM
Die FCB-Frauen dürfen im Joggeli ran
«Hätte in der Pause elf Spieler austauschen können»
Mit Video
Kritik von FCB-Coach
Magnin: «Hätte in der Pause elf Spieler austauschen können»

Dafür stellte er unfreiwillig einen kuriosen Rekord auf. Als erster Spieler der Bundesliga-Geschichte kam er in 33 Spielen zum Einsatz, aber in keinem einzigen über die volle Distanz. 15 Mal wurde er ausgewechselt, 18 Mal eingewechselt. Insgesamt kommt Broschinski in seinen zweieinhalb Jahren in Bochum auf 76 Einsätze und sechs Tore.

Kritik nach unglücklichem Auftritt

Broschinski gilt als Fighter, der seinen Körper in jeden Zweikampf wirft. Allerdings dabei häufig auch etwas unglücklich wirkt. So wie Anfang Mai, als der Stürmer im Kellerduell gegen Heidenheim eingewechselt wird und einen derart unglücklichen Auftritt hinlegt, dass Trainer Dieter Hecking (60) im Anschluss kein Blatt vor den Mund nimmt. «Für mich war es fatal, was Moritz Broschinski gespielt hat nach seiner Einwechslung», so der Bochum-Coach. «In der Trainingswoche war er der auffälligste Stürmer, da hat er gebombt ohne Ende. Das war für mich die logische Einwechslung in dem Moment. Aber er war komplett raus aus dem Spiel.»

Ähnliche Auftritte wird sich Broschinski in Basel nicht erlauben können. Will er sich im Kampf um den Stammplatz im Sturmzentrum durchsetzen, wird er Tore liefern müssen. Zwei Angreifer mit Qualität, die mit Ladehemmungen zu kämpfen haben, hat der FCB mit Ajeti und Kevin Carlos bereits im Team.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League