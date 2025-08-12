DE
Jetzt ist es fix
FC Basel präsentiert neuen Stürmer

Der FC Basel verstärkt sich wie von Blick angekündigt mit Bochum-Stürmer Moritz Broschinski.
Publiziert: 21:33 Uhr
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
1/4
Moritz Broschinski unterschreibt für vier Jahre beim FC Basel.

Es hat sich schon länger angedeutet, nun ist es fix: Der FC Basel holt Moritz Broschinski aus der zweiten Bundesliga. Der Deutsche unterschreibt am Rheinknie einen Vertrag bis Sommer 2029.

«Er ist grossgewachsen, extrem schnell und sehr dynamisch – hat also ein Profil, das uns im Sturm noch fehlte. Ausserdem bringt er eine Top-Mentalität mit, wir haben gespürt, dass er unbedingt zu uns wollte», sagt FCB-Sportdirektor zur Neuverpflichtung. «Und obwohl er nicht mehr ganz jung ist, befindet er sich noch in einer Entwicklung und wir glauben fest daran, dass er bei uns richtig ‹aufmacht› und sein volles Potenzial ausschöpfen kann.»

Basel grätscht dem FC St. Gallen dazwischen

Borschinski stammt aus der Jugend von Energie Cottbus. Im Sommer 2020 wechselte er in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, wo er auch den heutigen FCSG-Trainer Enrico Maassen kennengelernt hatte. Dieser wollte ihn in diesem Sommer auch ihn die Ostschweiz locken – doch der FCB grätschte dazwischen. Seit Januar 2023 spielte Broschinski für den VfL Bochum. In 75 Spielen lieferte er sechs Tore und sieben Assists.

«Ich freue mich sehr, dass ich heute für vier Jahre beim FC Basel unterschrieben habe, bei einem Klub, den man in Europa und natürlich auch in Deutschland nicht vorstellen muss», sagt Broschinski bei seiner Vorstellung. «Als grossgewachsener Stürmer bringe ich eine gewisse Wucht mit und versuche der Mannschaft so vor allem offensiv zu helfen. Ich würde mich als offenen, lustigen Menschen beschreiben, der aber gleichzeitig sehr zielstrebig und ehrgeizig ist. Ich kann es kaum erwarten, mein neues Team und die Fans im St. Jakob-Park zu treffen.»

