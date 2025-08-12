DE
Nach Erfolg der Heim-EM
Die FCB-Frauen dürfen im Joggeli ran

Der FC Basel eröffnet die Women's Super League Saison am 23. August im St.-Jakob-Park. Das Spiel gegen FC Aarau soll die Begeisterung der Frauen-EM fortführen und ein starkes Signal für den Frauenfussball setzen.
Publiziert: 13:42 Uhr
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Anhören
Dürfen zum Saisonstart im Joggeli jubeln: Die Frauen des FC Basel.
Foto: freshfocus
Stefan MeierLeiter Desk Sport

Grosse Bühne für die Frauen des FC Basel. Der Saisonauftakt der Women's Super League am 23. August wird im St.-Jakob-Park ausgetragen.

«Die beeindruckende Stimmung rund um die Frauen-EM hat gezeigt: Frauenfussball begeistert! Genau an diese Energie möchten wir anknüpfen. Der Saisonauftakt im Joggeli ist mehr als nur ein Spiel – er ist ein Aufruf, gemeinsam ein starkes Zeichen für den Frauenfussball zu setzen», schreibt der FCB.

Die Gegnerinnen im Joggeli werden die FC Aarau Frauen sein. Tickets sind hier erhältlich.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
