Der FC Basel eröffnet die Women's Super League Saison am 23. August im St.-Jakob-Park. Das Spiel gegen FC Aarau soll die Begeisterung der Frauen-EM fortführen und ein starkes Signal für den Frauenfussball setzen.

Die FCB-Frauen dürfen im Joggeli ran

Dürfen zum Saisonstart im Joggeli jubeln: Die Frauen des FC Basel. Foto: freshfocus

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Grosse Bühne für die Frauen des FC Basel. Der Saisonauftakt der Women's Super League am 23. August wird im St.-Jakob-Park ausgetragen.

«Die beeindruckende Stimmung rund um die Frauen-EM hat gezeigt: Frauenfussball begeistert! Genau an diese Energie möchten wir anknüpfen. Der Saisonauftakt im Joggeli ist mehr als nur ein Spiel – er ist ein Aufruf, gemeinsam ein starkes Zeichen für den Frauenfussball zu setzen», schreibt der FCB.

Die Gegnerinnen im Joggeli werden die FC Aarau Frauen sein. Tickets sind hier erhältlich.