Die FCB-Frauen dürfen im Joggeli ran

Grosse Bühne für die Frauen des FC Basel. Der Saisonauftakt der Women's Super League am 23. August wird im St.-Jakob-Park ausgetragen.
«Die beeindruckende Stimmung rund um die Frauen-EM hat gezeigt: Frauenfussball begeistert! Genau an diese Energie möchten wir anknüpfen. Der Saisonauftakt im Joggeli ist mehr als nur ein Spiel – er ist ein Aufruf, gemeinsam ein starkes Zeichen für den Frauenfussball zu setzen», schreibt der FCB.
Die Gegnerinnen im Joggeli werden die FC Aarau Frauen sein. Tickets sind hier erhältlich.
