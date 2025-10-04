DE
Negativ-Rekord an Gegentoren
Wintis Defensive ist historisch schlecht

Schlusslicht Winterthur will am Sonntag gegen Lugano (16.30 Uhr) endlich den ersten Sieg der Saison. Dafür muss die Defensive aber stabiler werden. Ob die Last-Minute-Neuzugänge debütieren? Hier kommt das Winti-Inside zur 8. Runde.
Publiziert: 11:24 Uhr
Niedergeschlagene Winterthurer nach der 0:4-Pleite gegen Servette.
Darum gehts

  • So sieht die miserable Winti-Statistik aus
  • Momoh dürfte wohl bald zum Einsatz kommen
  • Das ist das Ergebnis der Uli-Forte-Umfrage
Björn LindroosRedaktor Sport

Die News der Woche

Die Defensive des FC Winterthur ist bisher schwach. Historisch schwach. Denn seit Einführung der Super League (2003/04) hat nach sieben Spielen noch nie ein Team mehr Gegentore kassiert, als Winti dieses Jahr. Schon 21 Mal musste Keeper Kapino in dieser Saison hinter sich greifen. Zu null konnte Winterthur noch nie spielen. Ob sich das gegen Lugano ändern wird? Die Tessiner haben gemeinsam mit Winti und Lausanne die schwächste Offensive der Liga (erst acht Tore erzielt).

Die grosse Frage

Wann kommen Winterthurs zwei Last-Minute-Neuzugänge zum Debüt? Sowohl Francis Momoh als auch Pajtim Kasami fehlten gegen Servette noch im Kader. Dabei könnte sie das Schlusslicht so gut gebrauchen. Ex-GC-Stürmer Momoh dürfte wohl zuerst zum Einsatz kommen, schon diese Woche scheint eine Einwechslung durchaus realistisch. Beim zuletzt vereinslosen Kasami müssen sich die Winti-Fans dagegen wohl noch etwas gedulden.

Gesagt ist gesagt

«Sie sind wichtige Spieler. Ich hoffe, dass sie uns einen gewissen Support bringen können. Sie sind körperlich noch nicht bei 100 Prozent, aber wir hoffen, dass sie schnellstmöglich eingreifen können», so Trainer Uli Forte über Momoh und Kasami nach der 0:4-Pleite in Genf gegenüber SRF.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Sidler, Citherlet, Arnold, Martins; Dansoko, Zuffi, Schneider, Maluvunu; Buess, Hunziker.

Wer fehlt?

Winterthur weiterhin ohne Lüthi und Rohner (beide verletzt).

Neben dem Platz

Die Blick-Leser haben abgestimmt. «Kann Forte das Ruder herumreissen?», lautete die Umfrage am Donnerstag. Über 3'000 User haben bis Freitagnachmittag ihre Stimme abgegeben. Knapp ein Drittel meint: «Ja, er hat mit der Rettung im Frühling gezeigt, wie es geht.» Die restlichen 71 Prozent: «Nein, seine Art nutzt sich auch auf der Schützenwiese ab.» Überzeugt Forte die Mehrheit noch vom Gegenteil?

Hast du gewusst, dass …

… Winterthur 50 Prozent seiner Tore per Kopf erzielte? Es sind 4 von 8. Und absolut höchste Prozentzahl in der Liga. Spannend: Lugano ist das Team, das am wenigsten Gegentore nach Kopfbällen kassiert (1 von 13).

Aufgepasst auf

Penaltys. Luganos Anto Grgic ist ein Elfmeter-König, hat zuletzt seinen 17. Penalty in der Liga Folge verwertet. Sein Wert sorgt europaweit für Aufsehen. Fouls im eigenen Strafraum wären für Winterthur also praktisch sicher ein Gegentor.

Die Klassenbesten (SL-Dienst)

Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

1. Chiappetta 5,0 (1 Bewertung)
2. Zuffi 4,0 (6)
3. Sahitaj 4,0 (3)
Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Die Schiedsrichterin

Désirée Blanco. Zum zweiten Mal diese Saison pfeift Blanco (ehemals Grundbacher) ein Super-League-Spiel. In ihrem ersten Einsatz dieses Jahr verteilte sie bei Lausanne – St. Gallen gleich acht Karten, darunter eine Rote.

Der Gegner

Lugano ist weit unter den Erwartungen klassiert, hat aber einen Befreiungsschlag hinter sich. Wie ist die Stimmungslage im Tessin? Das Lugano-Inside erscheint hier.

8

Spieltag

Sa., Luzern – Sion, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – Thun, 18 Uhr
Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr
So., Lausanne – YB, 14 Uhr
So., Servette – Basel, 16.30 Uhr
So., Winterthur – Lugano, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
8
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
4
14
3
FC Thun
FC Thun
7
3
13
4
FC Zürich
FC Zürich
7
1
13
5
FC Basel
FC Basel
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
7
3
11
7
FC Luzern
FC Luzern
7
1
11
8
Servette FC
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
