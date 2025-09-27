1/6 Servette jubelt über ein 4:0 gegen Winterthur. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Redaktor Sport

Kollektives Debakel für Winterthur, mit besonderer Erwähnung von Randy Schneider, der in der Verteidigung überfordert und im Angriff wirkungslos ist. Roman Buess het eine Chance, aber das ist auch schon alles. Elias Maluvunu spielt im Angriff unsichtbar. Auch Dario Ulrich zieht einen schlechten Abend ein.

Hinweise: Randy Schneider bis 59., Dario Ulrich bis 59., Roman Buess bis 73., Elias Maluvunu 73., Bafode Dansoko bis 80. Minute.

Alexandre Jankewitz ab 59., Andrin Hunziker ab 59. Minute. Nishan Burkart ab 73., Carmine Chiappetta ab 73., Théo Golliard ab 80. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Florian Ayé erzielt zwei Tore und ist auch im Spiel sehr wertvoll. Seine Leistung ist ebenso zu loben wie die von Lilian Njoh, der bei Standardsituationen sehr überzeugt. Bradley Mazikou spielt als rechter Außenverteidiger, eine für den Linksfuss ungewohnte Position, und schlägt sich gut. Ein sehr gutes Spiel liefert auch Lamine Fomba, der im zentralen Mittelfeld beeindruckt.

Hinweise: Keyan Varela bis 76., Alexis Antunes bis 77., Florian Ayé bis 85., Yoan Severin 89., Lamine Fomba bis 89. Minute.

Jamie Atangana ab 76., Giotto Morandi ab 77., Samuel Mraz ab 85., Steve Rouiller ab 89., Alonzo Vincent ab 89. Minute.

