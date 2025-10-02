1/2
Blick nach oben bei Uli Forte: Ist dieser Weg für Winterthur auch realistisch?
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Schlusslicht und bloss zwei Zähler nach sieben Spielen: Der FC Winterthur wartet auf den ersten Ligasieg. Wenig spricht aktuell für die Forte-Elf. Nur eine Statistik macht in Winterthur Mut.
Trainer Uli Forte hat jedoch bewiesen, dass er sich aus misslichen Lagen befreien kann. Nach seinem Amtsantritt zum Jahr 2025, hat er den FCW zum Klassenerhalt gecoacht.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
7
8
15
2
7
4
14
3
7
3
13
4
7
1
13
5
7
3
12
6
7
3
11
7
7
1
11
8
7
0
8
9
7
-5
7
10
7
-1
6
11
7
-4
5
12
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde