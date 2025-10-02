DE
Winterthur im freien Fall
Kann Forte das Ruder herumreissen? Stimme jetzt ab!

Was ist deine Meinung zur misslichen Winterthur-Lage? Gib hier deine Stimme ab.
Publiziert: vor 30 Minuten
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Blick nach oben bei Uli Forte: Ist dieser Weg für Winterthur auch realistisch?
Schlusslicht und bloss zwei Zähler nach sieben Spielen: Der FC Winterthur wartet auf den ersten Ligasieg. Wenig spricht aktuell für die Forte-Elf. Nur eine Statistik macht in Winterthur Mut.

Trainer Uli Forte hat jedoch bewiesen, dass er sich aus misslichen Lagen befreien kann. Nach seinem Amtsantritt zum Jahr 2025, hat er den FCW zum Klassenerhalt gecoacht.

Was meinen die Fans? Teile uns hier deine Meinung mit.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
8
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
4
14
3
FC Thun
FC Thun
7
3
13
4
FC Zürich
FC Zürich
7
1
13
5
FC Basel
FC Basel
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
7
3
11
7
FC Luzern
FC Luzern
7
1
11
8
Servette FC
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
FC Winterthur
FC Winterthur
Super League
Super League
