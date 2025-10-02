DE
Mit eingebauter Sitzheizung
Der FCB hat neue VIP-Logen

Ein Fussballspiel schauen im Joggeli – inklusive Sitzheizung? Das ist nun möglich. Im FCB-Stadion wurden neue Logen eingebaut.
Publiziert: 14:41 Uhr
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Darum gehts

  • FC Basel bietet neue VIP-Logen mit Sitzheizung und Live-TV an
  • Exklusive «Public Premium Seats» für bis zu sechs Personen
  • Preis beträgt 3400 Franken für einen Sitz pro Saison
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannPraktikant Sport-Desk

Der FC Basel hat ein neues Exklusivangebot. VIP-Logen mit Sitzheizung. Diese «Public Premium Seats» bieten Platz für bis zu sechs Personen, einen eigenen Live-TV sowie Getränkehalter. Die Logen wurden am Mittwoch fertiggestellt und kommen voraussichtlich im Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart ein erstes Mal zum Einsatz.

Ein Aufenthalt in der Loge, den man direkt über die Hospitality-Abteilung des FCB buchen kann, hat aber auch seinen Preis: Ein Sitz kostet 3400 Franken pro Saison. Man kann aktuell nur ein ganzes Set mit 6 Sitzen buchen – für insgesamt 20'400 Franken pro Saison. 

