Darum gehts
- FC Basel bietet neue VIP-Logen mit Sitzheizung und Live-TV an
- Exklusive «Public Premium Seats» für bis zu sechs Personen
- Preis beträgt 3400 Franken für einen Sitz pro Saison
Der FC Basel hat ein neues Exklusivangebot. VIP-Logen mit Sitzheizung. Diese «Public Premium Seats» bieten Platz für bis zu sechs Personen, einen eigenen Live-TV sowie Getränkehalter. Die Logen wurden am Mittwoch fertiggestellt und kommen voraussichtlich im Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart ein erstes Mal zum Einsatz.
Ein Aufenthalt in der Loge, den man direkt über die Hospitality-Abteilung des FCB buchen kann, hat aber auch seinen Preis: Ein Sitz kostet 3400 Franken pro Saison. Man kann aktuell nur ein ganzes Set mit 6 Sitzen buchen – für insgesamt 20'400 Franken pro Saison.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
7
8
15
2
7
4
14
3
7
3
13
4
7
1
13
5
7
3
12
6
7
3
11
7
7
1
11
8
7
0
8
9
7
-5
7
10
7
-1
6
11
7
-4
5
12
7
-13
2