Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Der FC Basel hat ein neues Exklusivangebot. VIP-Logen mit Sitzheizung. Diese «Public Premium Seats» bieten Platz für bis zu sechs Personen, einen eigenen Live-TV sowie Getränkehalter. Die Logen wurden am Mittwoch fertiggestellt und kommen voraussichtlich im Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart ein erstes Mal zum Einsatz.

Ein Aufenthalt in der Loge, den man direkt über die Hospitality-Abteilung des FCB buchen kann, hat aber auch seinen Preis: Ein Sitz kostet 3400 Franken pro Saison. Man kann aktuell nur ein ganzes Set mit 6 Sitzen buchen – für insgesamt 20'400 Franken pro Saison.

