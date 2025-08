1/6 Alles Kopfsache, sagt Zachary Athekame im Dress der U21-Nati. Foto: LAURENT GILLIERON

Alain Kunz Reporter Fussball

Massimiliano Allegri, der neue Coach der AC Milan, ist daran, sich eine Mannschaft zusammenzustellen, mit der er eine Topchance hat, den Scudetto zu holen. Angeführt wird dieses Kader von Ex-Weltfussballer Luka Modric (39). Der nächste Wunschspieler soll Serbiens Star Dusan Vlahovic (25) von Juve sein.

Dass auch Ardon Jashari (23) eine grosse Rolle spielt, ist hinlänglich bekannt. Es findet ein Tauziehen zwischen Milan und dem FC Brügge statt. Das sich nun zuspitzt. Jashari will unbedingt nach Mailand, stand bei der 1:2-Niederlage seines Klubs bei Mechelen am Freitag nicht im Aufgebot. Und obwohl der Luzerner die Spiele bestreikt, haben ihn die Belgier auf die Champions-League-Liste gesetzt!

Brügge-Pressing mit der Champions-League-Liste

Brügge spielt am 6. und 12. August in der dritten Qualifikationsrunde gegen RB Salzburg. Mit Jashari? Nein. Aber es ist ein klares Zeichen von Brügge an Milan: Entweder ihr zahlt die 40 Millionen Euro, die wir wollen – oder der Junge bleibt bei uns. Gegen seinen Willen! So sieht ein klassischer Poker aus.

Auch auf der Milan-Liste steht neuerdings YB-Rechtsverteidiger Zachary Athekame (20), auf den auch der FC Bologna ein Auge geworfen hat. Auch hier stehen die Chancen gut, dass der Genfer nach Italien wechselt. Allegri will unbedingt den Franko-Ivorer Guéla Doué (22) von Strassburg holen, von dem er ein grosser Fan ist. Das wissen die Elsässer – und fordern 30 Millionen Euro. Milan will maximal 20 zahlen. Die Differenz ist derart gross, dass Milan-Experten die Chance auf einen Deal auf wenige Prozent beziffern.

Athekame-Deal kann sehr schnell über die Bühne gehen

Und da kommt Athekame ins Spiel, der als Alternative zu Doué gilt. Weil der U21-Nationalspieler deutlich weniger kostet, liesse sich der Transfer in einem für beide Klubs interessanten finanziellen Rahmen machen. Sprich: YB verlangt rund 10 Millionen Euro, Milan bietet sieben – man trifft sich bei gut acht, was der Zielsumme der Berner entspricht. Und weil Athekame bereits Ja zur AC gesagt hat, könnte der Deal schnell durch sein.

Dieser hätte weitere Folgen: Lewin Blum (24), der letzte Saison das Rennen um die Nummer eins rechts hinten gegen Athekame verloren hat, könnte plötzlich wieder Stammspieler werden. Und von der Streichliste genommen werden. In Winterthur war er jedenfalls im Gegensatz zum Spiel gegen Servette wieder im Aufgebot. Und Athekame Ersatz …