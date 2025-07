Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Cedric Itten wechselt von YB zu Düsseldorf. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Pascal Keusch Redaktor Sport

Lange wurde über einen Wechsel diskutiert, nun ist es fix: Cedric Itten verlässt YB in Richtung Düsseldorf. Nach drei Jahren bei den Bernern stürmt der 28-Jährige in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Wie lange sein Vertrag bei der Fortuna läuft, ist nicht bekannt.

Im Sommer 2022 war der 12-fache Schweizer Nationalspieler von den Glasgow Rangers gekommen und kam in 128 Pflichtspielen bei YB auf 48 Tore und 22 Assists.