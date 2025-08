Sportlich hat sich YB zum Saisonstart gut positioniert. Warum das Auswärtsspiel am Samstag in Winterthur (18 Uhr) trotzdem knifflig werden könnte – und was dem Platz passiert. Das YB-Inside zur 2. Runde.

1/8 Bulliger Stossstürmer: Sergio Cordova (r.) spielte 2023 bei Vancouver – und kam nun aus der Türkei zu YB. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Stürmer Cordova ist furchteinflössend – und hat sich informiert

Neue Gerüchte um YB-Spieler tauchen auf – das ist der Stand

Die News der Woche

Es ist eine Woche, die wenig überraschend im Zeichen der Transfers steht. Am Montag wird der Abgang von Cedric Itten zu Fortuna Düsseldorf nach wochenlangem Gezerre um Geld endlich finalisiert. Da weiss man schon: YB hat Realersatz gefunden! Der kommt aus Venezuela und heisst Sergio Cordova (27). 1,90 Meter gross, stämmig, furchteinflössend. Doch immer noch stehen acht abwanderungswillige Spieler im YB-Kader. Einer davon ist Filip Ugrinic. Mehrere Klubs habe Interesse am Luzerner. Einer davon ist der FC Bologna. Der, so heisst es aus Italien, auch ein Auge auf Zachary Athekame geworfen hat. Und last but not least kommt ein talentierter und laut den Bernern versierter 18-jähriger Mittelfeldspieler aus Tschechien nach Bern: Dominik Pech. Spielereien mit seinem Namen sparen wir uns für später auf …

Die grosse Frage

Stolpert YB wieder auf der Schützenwiese? Es passierte am 15. Februar mitten in einer Phase, in der man das Gefühl bekam, YB nähme Fahrt auf für die grosse Aufholjagd. Nach einem 2:1 in Lausanne, 6:1 gegen Yverdon und 5:1 gegen Sion kam das Samstagabendspiel in Winterthur – und der späte Schock. Di Giusto traf von ausserhalb des Strafraums für Winti (84.) zum 1:0, der FCW feierte den ersten Sieg seit Monaten. Es war das Spiel, bei dem der gesperrte Trainer Uli Forte das Spiel mit der Kapuze über dem Kopf unter den Fans verfolgte und nach Schlusspfiff ausgelassen aufs Feld stürmte. Und nun? Di Giusto ist weg, Forte geblieben – und YB erstmals zurück auf der Schützenwiese.

Gesagt ist gesagt

«Meine venezolanischen Kollegen Josef Martinez, Alexander Gonzalez und Gabriel Urdaneta haben mir YB empfohlen. Das ist ein grosser Klub, der grösste in der Schweiz. Weshalb es eine grosse Ehre ist für mich, das Dress dieses bedeutenden europäischen Klubs zu tragen.» Der neue YB-Stürmer Sergio Cordova aus Venezuela schwelgt in seinem ersten Interview als Berner ganz fest in ganz viel Pathos.

Mögliche Aufstellung

Keller; Athekame, Wüthrich, Benito, Hadjam; Males, Fernandes, Raveloson, Monteiro; Fassnacht, Bedia.

Wer fehlt?

Virginius (fraglich), Smith, Seiler, Conte (verletzt).

Neben dem Platz

Das hat durchaus Stil: YB präsentiert das neue Auswärtsdress im Kulturcasino in Bern. Hauptdarsteller der kleinen Inszenierung: YB-, BVB- und Nati-Legende Stéphane Chapuisat (56), der heute als Chefscout amtet. Das Dress ist in schwarzweissen Streifen gehalten, erinnert von daher zum Beispiel an jenes von Newcastle United. Schrift und Logos sind golden. Na, wenn das mal keine Verpflichtung ist… Schon in Winterthur am Samstag.

Hast du gewusst, dass...

Christian Fassnacht (31) nach seiner YB-Rückkehr im Januar in nur einem halben Jahr gleich viele Ligatore erzielt hat, wie in seinen besten Saisons zuvor? Es waren 11 Treffer in 18 Spielen. 11 Treffer gelangen ihm auch schon 2017/18, 2018/19 und 2021/22 (da wegen Verletzungen ebenfalls in nur 18 Spielen). «Ich hätte gerne noch ein Goal mehr geschossen, um den persönlichen Rekord in einer Meisterschaft zu knacken. Aber nun will ich dort anknüpfen und diese Marke heraufsetzen», kündigte er vor Saisonstart an. Er steht bereits bei einem Tor nach einem Spiel.

Aufgepasst auf

«Der Gewinner der Vorbereitung? Einer kommt mir speziell in den Sinn: Saidy Janko. Weil er die ganze letzte Saison verletzt war und mir sehr positiv aufgefallen ist», sagte Goalie Marvin Keller. Beim Auftaktsieg gegen Servette (3:1) kam Janko für die letzten 25 Minuten zum Zug – der erste Ernstkampf seit 14 Monaten für den 29-jährigen Rechtsverteidiger, gefeiert von den Fans. Er steigt hinter Athekame und vor Blum, der wohl gehen wird, als Rechtsverteidiger Nummer zwei in die Saison.

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Bei Winterthur ist der Andrang nach Saisonkarten einmal mehr riesige. Die Schützenwiese platzt aus allen Nähten. Hier erscheint das Winti-Inside.

2 Spieltag

Sa., Winterthur - YB, 18 Uhr

Sa., Servette - St. Gallen, 18 Uhr

Sa., Basel - GC, 20.30 Uhr

So., Thun - Lausanne, 14 Uhr

So., Luzern - FCZ, 16.30 Uhr

So., Sion - Lugano, 16.30 Uhr