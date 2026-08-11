FCB-Kracher gegen Barça ausverkauft – Fans sind verärgert

Basel testet gegen Barcelona. Der Ansturm auf die Tickets ist riesig. Und sorgt bei vielen Fans für Unmut.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Basel empfängt am Sonntag den FC Barcelona

Ansturm auf Tickets riesig – viele Fans enttäuscht

Auf Verkaufsplattformen werden Tickets überteuert angeboten

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am Sonntag gastiert der FC Barcelona für ein Testspiel im St. Jakob-Park (Anpfiff 16.30 Uhr). Der Ansturm auf die Tickets war gross. So gross, dass er am Montag den FCB-Ticketshop lahmgelegt hat. Erst am Dienstagmittag um 12 Uhr hat der FC Basel den Verkauf wieder aufgenommen. Und vermeldet nach nicht einmal einer Stunde: Das Freundschaftsspiel ist ausverkauft.

«Das Interesse war enorm: Weit über 100'000 Personen warteten beim heutigen öffentlichen Verkauf im digitalen Warteraum», heisst es im Klub-Statement. «Kurz darauf waren sämtliche verfügbaren Tickets vergriffen.»

Während die einen sich über ihre Tickets freuen und darauf hoffen, dass Barcelona auch die grossen Stars mitbringt und nicht nur mit einer B-Mannschaft anreist, ist bei anderen der Frust gross. «Um 12 Uhr sollte es anfangen und um 11.54 Uhr sind schon 30'000 in der Warteschlange. Ihr habt mich also wortwörtlich verarscht», kommentiert ein User einen Instagram-Post der Basler. Ein anderer ergänzt: «Punkt 12 Uhr und Platz 53'420 und 542 Minuten Wartezeit.»

Weiterverkauf zu überteuerten Preisen

Offenbar konnte man sich schon vor 12 Uhr einloggen und in Stellung bringen – was viele Fans ausgenutzt haben. So hatten aber vor allem auch diejenigen das Nachsehen, die pünktlich vor dem Computer sassen. Während die einen unter dem Post ihren Frust rauslassen, nutzen andere die Möglichkeit und suchen nach Tickets. Ob sie fündig werden, ist offen.

Aber offensichtlich haben sich einige Personen Tickets gesichert, nur um sie sofort wieder weiterzuverkaufen. Auf entsprechenden Plattformen werden sie zu überteuerten Preisen angeboten. Da wird etwa ein Einzelticket mit dem Zusatz «tolle Sicht» für ein nächstes Gebot von 259 Franken angeboten. Oder drei Tickets nebeneinander für den Sofortkaufpreis von 900 Franken. Ein Ärgernis für diejenigen, die das Spiel gerne besucht hätten, aber leer ausgingen.

Immerhin: Wer kein Ticket hat, kann das Spiel auch von zu Hause mitverfolgen. Blue Zoom überträgt es im Free-TV.

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