Damienus Reverson unterschreibt beim FCZ einen neuen Vertrag bis 2030. Es ist bereits die dritte Vertagsverlängerung der Zürcher innerhalb einer Woche.

Der FCZ bindet nach Jahnoah Markelo (22) und Yuro Bohon Diet (20) den nächsten jungen Spieler. Damienus Reverson (21) verlängert seinen noch bis 2029 gültigen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2030.

Der holländische Stürmer wechselte im Dezember 2024 aus der Jugend von Alkmaar zu den Zürchern, wo er bislang 17 Mal auf dem Platz stand und fünf Tore erzielte. In dieser Saison kommt er bis jetzt auf vier Super-League-Spiele, in denen ihm ein Treffer gelang.

