Der FCZ bindet nach Jahnoah Markelo (22) und Yuro Bohon Diet (20) den nächsten jungen Spieler. Damienus Reverson (21) verlängert seinen noch bis 2029 gültigen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2030.
Der holländische Stürmer wechselte im Dezember 2024 aus der Jugend von Alkmaar zu den Zürchern, wo er bislang 17 Mal auf dem Platz stand und fünf Tore erzielte. In dieser Saison kommt er bis jetzt auf vier Super-League-Spiele, in denen ihm ein Treffer gelang.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
10
15
2
6
5
13
3
6
4
12
4
6
2
11
5
6
3
10
6
6
-1
10
7
6
0
8
8
6
0
6
9
6
-4
5
10
6
-4
4
11
6
-6
4
12
6
-9
2