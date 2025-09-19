DE
Nächste Vertragsverlängerung
FCZ bindet Stürmer Reverson langfristig

Damienus Reverson unterschreibt beim FCZ einen neuen Vertrag bis 2030. Es ist bereits die dritte Vertagsverlängerung der Zürcher innerhalb einer Woche.
Publiziert: vor 39 Minuten
Anhören
Foto: BENJAMIN SOLAND
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Der FCZ bindet nach Jahnoah Markelo (22) und Yuro Bohon Diet (20) den nächsten jungen Spieler. Damienus Reverson (21) verlängert seinen noch bis 2029 gültigen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2030.

Der holländische Stürmer wechselte im Dezember 2024 aus der Jugend von Alkmaar zu den Zürchern, wo er bislang 17 Mal auf dem Platz stand und fünf Tore erzielte. In dieser Saison kommt er bis jetzt auf vier Super-League-Spiele, in denen ihm ein Treffer gelang.

