Eigengewächs Yuro Bohon Diet durchlief diverse Nachwuchsebenen beim FCZ.
Foto: Pius Koller
- FCZ verlängert Vertrag mit Yuro Bohon Diet bis 2029
- Bohon Deit durchlief sämtliche Stufen beim FCZ-Nachwuchs
- 20-jähriger Aussenverteidiger sammelt Spielpraxis beim FC Wil 1900
Nächste Vertragsverlängerung beim FCZ. Nachdem man bereits mit Jahnoah Markelo verlängert hat, ist nun Yuro Bohon Diet an der Reihe. Mit dem 20-jährigen Aussenverteidiger, der sämtliche Stufen beim FCZ-Nachwuchs durchlaufen hat, verlängert der Klub bis 2029.
Im FCZ-Fanionteam kam Diet bereits auf fünf Pflichtspieleinsätze, nun soll er bis Ende Saison leihweise in der Challenge League bei Wil Spielpraxis sammeln.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
10
15
2
6
5
13
3
6
4
12
4
6
2
11
5
6
3
10
6
6
-1
10
7
6
0
8
8
6
0
6
9
6
-4
5
10
6
-4
4
11
6
-6
4
12
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde