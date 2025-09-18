Yuro Bohon Diet verlängert seinen Vertrag beim FCZ bis 2029. Der Aussenverteidiger wird zudem bis Ende Saison an den FC Wil ausgeliehen.

Eigengewächs Yuro Bohon Diet durchlief diverse Nachwuchsebenen beim FCZ. Foto: Pius Koller

Darum gehts FCZ verlängert Vertrag mit Yuro Bohon Diet bis 2029

Bohon Deit durchlief sämtliche Stufen beim FCZ-Nachwuchs

Nächste Vertragsverlängerung beim FCZ. Nachdem man bereits mit Jahnoah Markelo verlängert hat, ist nun Yuro Bohon Diet an der Reihe. Mit dem 20-jährigen Aussenverteidiger, der sämtliche Stufen beim FCZ-Nachwuchs durchlaufen hat, verlängert der Klub bis 2029.

Im FCZ-Fanionteam kam Diet bereits auf fünf Pflichtspieleinsätze, nun soll er bis Ende Saison leihweise in der Challenge League bei Wil Spielpraxis sammeln.

