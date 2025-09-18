DE
FR
Aussenverteidiger bleibt bis 2029
FCZ verlängert mit Eigengewächs

Yuro Bohon Diet verlängert seinen Vertrag beim FCZ bis 2029. Der Aussenverteidiger wird zudem bis Ende Saison an den FC Wil ausgeliehen.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Eigengewächs Yuro Bohon Diet durchlief diverse Nachwuchsebenen beim FCZ.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • FCZ verlängert Vertrag mit Yuro Bohon Diet bis 2029
  • Bohon Deit durchlief sämtliche Stufen beim FCZ-Nachwuchs
  • 20-jähriger Aussenverteidiger sammelt Spielpraxis beim FC Wil 1900
Nächste Vertragsverlängerung beim FCZ. Nachdem man bereits mit Jahnoah Markelo verlängert hat, ist nun Yuro Bohon Diet an der Reihe. Mit dem 20-jährigen Aussenverteidiger, der sämtliche Stufen beim FCZ-Nachwuchs durchlaufen hat, verlängert der Klub bis 2029.

Im FCZ-Fanionteam kam Diet bereits auf fünf Pflichtspieleinsätze, nun soll er bis Ende Saison leihweise in der Challenge League bei Wil Spielpraxis sammeln.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
