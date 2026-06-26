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Verwaltungsrat Fredy Bickel verlässt den FC Winterthur

Der FC Winterthur verliert einen prominenten Verwaltungsrat. Fredy Bickel tritt per sofort zurück.
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
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Fredy Bickel verlässt den FC Winterthur bereits wieder.
Foto: Toto Marti

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fredy Bickel tritt als Verwaltungsrat beim FC Winterthur zurück
  • Er begründet den Rücktritt mit Zeitaufwand seines Gastrobetriebs mit Partnerin
  • Bickel war seit März 2025 für den Bereich Sport verantwortlich
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Fredy Bickel (61) legt sein Verwaltungsratsmandat beim FC Winterthur nieder. «Nicht aus Unmut, sondern weil der Gastrobetrieb, den er mit seiner Partnerin führt, mehr Zeit in Anspruch nimmt als gedacht», erklärt der Klub. «Der FCW bedauert den Entscheid; die Suche nach einer Nachfolge läuft.» 

Der ehemalige YB- und FCZ-Sportchef sowie GC-Geschäftsführer trat sein Amt im März 2025 an und war für den Bereich Sport zuständig. «Die Trennung schmerzt», erklärt Bickel. «Der FCW ist mir ans Herz gewachsen. Es war eine spannende Zeit in einem vertrauensvollen und kollegialen Umfeld.» 

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