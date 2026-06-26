Verwaltungsrat Fredy Bickel verlässt den FC Winterthur

Darum gehts
- Fredy Bickel tritt als Verwaltungsrat beim FC Winterthur zurück
- Er begründet den Rücktritt mit Zeitaufwand seines Gastrobetriebs mit Partnerin
- Bickel war seit März 2025 für den Bereich Sport verantwortlich
Fredy Bickel (61) legt sein Verwaltungsratsmandat beim FC Winterthur nieder. «Nicht aus Unmut, sondern weil der Gastrobetrieb, den er mit seiner Partnerin führt, mehr Zeit in Anspruch nimmt als gedacht», erklärt der Klub. «Der FCW bedauert den Entscheid; die Suche nach einer Nachfolge läuft.»
Der ehemalige YB- und FCZ-Sportchef sowie GC-Geschäftsführer trat sein Amt im März 2025 an und war für den Bereich Sport zuständig. «Die Trennung schmerzt», erklärt Bickel. «Der FCW ist mir ans Herz gewachsen. Es war eine spannende Zeit in einem vertrauensvollen und kollegialen Umfeld.»
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