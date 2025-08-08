DE
Nach Häberli-Entlassung
Servette vor Einigung mit neuem Trainer

Servette steht vor der Verpflichtung des französischen Trainers Jocelyn Gourvennec.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Jocelyn Gourvennec dürfte den Trainerposten bei Servette übernehmen.
Carlo Steiner und Tim Guillemin

Nach der Entlassung von Thomas Häberli (51) nach nur vier Pflichtspielen in dieser Saison steht Servette vor der Verpflichtung eines neuen Trainers. Jocelyn Gourvennec (53) hat gute Karten auf den Posten in Genf. Nach Blick-Informationen fanden Gespräche zwischen Klub und Trainer statt. Das Portal Footmercato vermeldet sogar bereits Vollzug.

Gourvennec trainierte bis im März den französischen Erstligisten Nantes, ehe er in der Bretagne wegen Erfolglosigkeit entlassen wurde. Davor stand er bei Lille, Guingamp und Bordeaux in der Ligue 1 unter Vertrag.

Bei der 1:3-Hinspiel-Niederlage in der dritten Quali-Runde zur Europa League coachten der bisherige Co-Trainer Bojan Drmic (50) und Stürmertrainer Alexandre Alphonse (43) das Team. 

