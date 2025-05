1/5 Im März wurde bekannt, dass das Stadion des FC St. Gallen ab dem Sommer 2026 nicht mehr Kybunpark heissen wird. Foto: keystone-sda.ch

Julian Sigrist

Vor rund zwei Monaten wurde bekannt, dass das Stadion des FC St. Gallen ab dem Sommer 2026 einen neuen Namen bekommt. Nach zehn Jahren wird die Heimstätte der Espen nicht mehr Kybunpark heissen.

Nun ist bekannt, in welche Richtung der neue Name des FCSG-Stadions gehen wird. Wie die Ostschweizer am Mittwochabend bekannt geben, ist mit der Berit Klinik ein neuer Naming Right Partner gefunden worden. «Die Suche orientierte sich an klar definierten Kriterien: Lokale Verwurzelung, Leidenschaft für den Fussball, geteilte Werte sowie wirtschaftliche Stabilität. Die Berit Klinik erfüllt diese hohen Anforderungen in jeder Hinsicht», heisst es in der Mitteilung der Espen.

Stadionname noch nicht klar

Der Vertrag zwischen der Berit Klinik und dem FCSG läuft für acht Jahre. Gemeinsam mit der Fangemeinschaft der Espen würden sie in den kommenden Monaten einen neuen Stadionnamen entwickeln. «Wir möchten einen Stadionnamen finden, der die Tradition des FC St. Gallen und unsere starke Verbundenheit mit der ganzen Region Ostschweiz und dem Naming Right Partner zum Ausdruck bringt», erklärt Präsident Matthias Hüppi (67).

Für die Berit Klinik sei es ein grosses Bedürfnis, der Region für ihre Unterstützung und Wertschätzung zu danken und der Ostschweiz so etwas zurückzugeben, so Peder Koch, CEO der Klinik. «Dieses aussergewöhnliche Jubiläumsgeschenk wurde durch die Grosszügigkeit unseres Inhabers ermöglicht und ist Ausdruck unserer tiefen Verbundenheit und Dankbarkeit gegenüber unserer Region.»

