1/5 Dieser Schriftzug wird bald vom Stadion verschwinden: Kybun zieht sich als Namenspartner beim FC St. Gallen zurück. Foto: keystone-sda.ch

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Bye, bye Kybun. Seit der Saison 2016/17 wanderten Matchbesucher in St. Gallen in den Kybunpark, nach der laufenden Saison ist damit Schluss: Die Kybun Joya Gruppe stellt sein Namenssponsoring im Rahmen einer Neuausrichtung ein. Bereits im April 2024 gab es Gerüchte, dass der zum Ende dieser Saison auslaufende Vertrag nicht ausgedehnt werde.

Beim Unterfangen, sich künftig stärker bei lokalen Vereinen zu engagieren und gleichzeitig das Sponsoring international auszubauen, passe das Namenssponsoring des Kybunpark nicht mehr dazu, erklärt der Ostschweizer Schuhhersteller den Schritt.

Der FCSG bedankt sich in einer Medienmitteilung beim Sponsor für die zehnjährige Zusammenarbeit. «Der FCSG als Klub, kybun als Marke. Von Beginn an teilten beide eine gemeinsame Vision – sich stets weiterzuentwickeln», schreiben die Ostschweizer und verweisen auf die erfreuliche Entwicklung in dieser Zeit. «Heute steht der FC St. Gallen 1879 gefestigt da – getragen von einer ganzen Region, breit abgestützt und tief verwurzelt in der Ostschweiz.»

Präsident Matthias Hüppi betont, wie aussergewöhnlich eine zehnjährige Zusammenarbeit im Fussballgeschäft sei. Trotz Ende des Namensponsorings bleibe die Kybun Joya Gruppe dem FC St. Gallen als strategischer Partner erhalten. Für den FCSG bedeutet das trotzdem, dass er sich nach einem neuen Namensgeber für die heimische Arena umsehen muss. Man blicke gespannt in die Zukunft und freue sich auf «kreative Gespräche, um einen passenden Namen für das Zuhause zu finden».

Welchen? Das wird die Zukunft zeigen.