Acht Spiele, zwei Punkte: Der FCW taumelt Richtung Challenge League. Ob Coach Uli Forte Angst um seinen Job hat. Und welcher möglicher Nachfolger auf der Tribüne gesichtet wurde.

Bloss zwei Punkte in acht Spielen: Uli Forte taumelt mit Winti Richtung Challenge League.

Stefan Kreis Reporter Fussball

Uli Forte weiss, wie der Hase läuft. Zu lang ist der Trainer schon im Geschäft, zu gut kennt er die Mechanismen. Nati-Pausen sind und waren schon immer eine Möglichkeit, um neue Impulse zu setzen. Eine solche steht bevor. Und Uli Forte geht mit einer miserablen Bilanz von bloss zwei Punkten in acht Spielen in die Pause.

Darum die Frage: Machen Sie sich Sorgen um Ihren Job, Herr Forte? «Nein, nicht unbedingt», antwortet der Winti-Trainer. «Ihr Journalisten wart die Ersten, die Winterthur schon vor der Saison abgeschrieben habt. Wir kämpfen dagegen an, wehren uns. Wir wollen wie in der letzten Saison Fahrt aufnehmen. Und wir wollen einen neuen Anlauf nehmen, um den ersten Sieg zu feiern.»

In der letzten Saison gelang Forte ein Wunder, als er in den letzten neun Runden zwölf Punkte auf Yverdon gutmachte. Ob selbiges auch in dieser Saison gelingen wird, ist aber zu bezweifeln. Zu inferior präsentiert sich die Abwehr.

Sinnbild ist das Spiel gegen Lugano. Winti erzielt 20 Sekunden nach der Pause dank Hunzikers Traumtor das 2:0, der Gegner scheint erledigt, die Forte-Elf auf Siegeskurs, Lugano-Coach Mattia Croci-Torti an der Seitenlinie zur Salzsäule erstarrt.

Ein Gegentor und alles bricht auseinander

Dann aber reicht ein Gegentor und das ganze Winterthurer Kartenhaus bricht zusammen. Vier Treffer in bloss 13 Minuten. Forte muss sich grundsätzliche Gedanken über das Abwehrverhalten seiner Mannschaft machen. Gegen Lugano probierts der Coach in einem klassischen 4-4-2-System. Ordnung aber kommt damit keine rein. Im Gegenteil, schon in der ersten Halbzeit wirkt die Winti-Defensive indisponiert. Nur weil Goalie Kapino insgesamt zehn Paraden zeigt, kassiert der FCW bloss vier Gegentore.

Dass Lugano mit Mattia Zanotti einen Spieler einwechseln kann, der teurer ist als das komplette Winti-Kader, ist zwar Fakt. Kaufen kann sich Forte dafür nichts. Ausser vielleicht eine Galgenfrist, weil die Verantwortlichen beim FCW wissen, dass der Trainer mit begrenzten Mitteln arbeiten muss.

Zudem wäre eine vorzeitige Trennung von Forte mit Kosten verbunden. Noch hat der Zürcher einen Vertrag bis Juni 2026. Sollte Winti trotzdem die Reissleine ziehen, wäre Ex-Yverdon-Coach Alessandro Mangiarratti ein möglicher Kandidat.

Der sass am Sonntag auf der Haupttribüne der Schützenwiese.