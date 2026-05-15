Die Zeit von Winti-Goalie Stefanos Kapino (32) neigt sich dem Ende zu. Der Grieche meldet sich nach dem Abstieg in einem emotionalen Instagram-Post zu Wort.
«Nach dem Spiel am Dienstag wollte ich mir etwas Zeit nehmen, jetzt will ich ein paar Worte mitteilen», schreibt der Grieche am Freitag. «Die letzten zwei Jahre gehören zu den besten meines Lebens, beruflich als auch persönlich. Dieser Klub hat mir geholfen, meine Liebe für den Fussball wiederzufinden, die ich ehrlicherweise für eine lange Zeit verloren hatte. Ich kann nicht beschreiben, wie traurig ich bin, dass wir unser Ziel nicht erreichen konnten. Ein Verein wie dieser verdient es, in der Super League zu spielen.»
Auch beim Winti-Anhang bedankt er sich herzlich: «Für die Fans habe ich keine Worte. Ihr seid der Grund, dass der Klub ist, was er ist. Die Art und Weise wie ihr in schwierigen Zeiten zu uns gestanden seid, uns nach Niederlagen umso mehr unterstützt habt, ist speziell und ein Beispiel für alle Klubs und Fans auf der Welt.»
Dass Kapino, der in dieser Saison den Paraden-Rekord in der Super League gebrochen hat, den Weg in die Challenge League nicht mit antreten wird, scheint nach diesen Worten klar. «Danke für zwei unvergessliche Jahre. Mit Liebe, euer Kapi. Hopp Winti.»
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