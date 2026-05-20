FCB-Verteidiger steht kurz vor Wechsel nach Portugal

Darum gehts
- Finn van Breemen (23) steth unmittelbar vor Wechsel nach Portugal
- Basel erhält wohl 1,5 Millionen Euro Ablöse und Weiterverkaufsbeteiligung
- Van Breemen absolvierte in der abgelaufenen Saison nur ein Spiel
Der Kader-Umbruch beim FCB hat begonnen. Nach Blick-Informationen steht Finn van Breemen (23) unmittelbar von einem Wechsel nach Portugal. Der Verteidiger wird am Mittwoch beim FC Famalicao seinen Medizincheck absolvieren. Zum Tabellenfünften der Primeira Liga haben die Basler bereits gute Verbindungen. Im vergangenen Sommer wechselte schon Eigengewächs Roméo Beney (21) ins nordportugiesische Dörfchen.
Im Raum steht gemäss Blick-Infos eine Ablöse von eineinhalb Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Zudem sollen sich die Basler eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben. Ist der Medizincheck erfolgreich, wird van Breemen einen Vertrag über vier Jahre unterschreiben.
In der abgelaufenen Saison hat van Breemen nur einen einzigen Einsatz für den FCB absolviert. Mitverantwortlich dafür war eine Meniskusverletzung, die sich der Holländer im März 2024 zugezogen hatte. Zuletzt hatte er erneut mit kleineren Knieproblemen zu kämpfen. Offenbar hatte sich van Breemen vor zwei Wochen noch einmal einem kleineren Eingriff unterziehen müssen. Der FCB dementierte dies aber gegenüber Blick. Trotzdem war der Abwehrspieler in den letzten Saisonspielen jeweils als verletzt vermeldet worden.
Van Breemen wechselte im Sommer 2023 von seinem Jugendklub ADO Den Haag nach Basel. In den drei Jahren bestritt der ehemalige U21-Nationalspieler der Oranje 52 Partien für den FCB. Sein Vertrag wäre noch bis Sommer 2027 gelaufen. Nun verlässt er den Klub vorzeitig.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
38
11
55
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
38
-56
23