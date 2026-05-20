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Millionensumme für Basler?
FCB-Verteidiger steht kurz vor Wechsel nach Portugal

Finn van Breemen könnte den FC Basel in Kürze in Richtung Portugal verlassen. Nach Blick-Informationen steht der Medizincheck beim FC Famalicao bevor.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
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Steht kurz vor einem Abgang aus Basel: Finn van Breemen.
Foto: Benjamin Faes / freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Finn van Breemen (23) steth unmittelbar vor Wechsel nach Portugal
  • Basel erhält wohl 1,5 Millionen Euro Ablöse und Weiterverkaufsbeteiligung
  • Van Breemen absolvierte in der abgelaufenen Saison nur ein Spiel
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Lucas WerderReporter Fussball

Der Kader-Umbruch beim FCB hat begonnen. Nach Blick-Informationen steht Finn van Breemen (23) unmittelbar von einem Wechsel nach Portugal. Der Verteidiger wird am Mittwoch beim FC Famalicao seinen Medizincheck absolvieren. Zum Tabellenfünften der Primeira Liga haben die Basler bereits gute Verbindungen. Im vergangenen Sommer wechselte schon Eigengewächs Roméo Beney (21) ins nordportugiesische Dörfchen.

Im Raum steht gemäss Blick-Infos eine Ablöse von eineinhalb Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Zudem sollen sich die Basler eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben. Ist der Medizincheck erfolgreich, wird van Breemen einen Vertrag über vier Jahre unterschreiben.

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In der abgelaufenen Saison hat van Breemen nur einen einzigen Einsatz für den FCB absolviert. Mitverantwortlich dafür war eine Meniskusverletzung, die sich der Holländer im März 2024 zugezogen hatte. Zuletzt hatte er erneut mit kleineren Knieproblemen zu kämpfen. Offenbar hatte sich van Breemen vor zwei Wochen noch einmal einem kleineren Eingriff unterziehen müssen. Der FCB dementierte dies aber gegenüber Blick. Trotzdem war der Abwehrspieler in den letzten Saisonspielen jeweils als verletzt vermeldet worden.

Van Breemen wechselte im Sommer 2023 von seinem Jugendklub ADO Den Haag nach Basel. In den drei Jahren bestritt der ehemalige U21-Nationalspieler der Oranje 52 Partien für den FCB. Sein Vertrag wäre noch bis Sommer 2027 gelaufen. Nun verlässt er den Klub vorzeitig.

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