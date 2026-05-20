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Die Enttäuschungen der Saison
Zwei Basler bilden mit etlichen Zürchern das Flop-Team der Saison

Blick hat während der ganzen Saison die Super-League-Spieler bewertet. Nun ist es an der Zeit, das Flop-Team zu ermitteln. Darin sind viele Spieler der Zürcher Klubs und zwei Basler.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Fussballredaktion

In der Super League haben die in der Barrage gegen den Abstieg spielenden Hoppers den FC Winterthur gerade noch so hinter sich gelassen. Im Flop-Team der Saison von Blick ist GC mit gleich drei Spielern trotzdem häufiger vertreten als jedes andere Team der Liga.

Neben dem aktuell verletzten Abdoulaye Diaby (25) schafft auch Abwehrkollege Mouhamed El Bachir Ngom (26) den Sprung in die unrühmliche Elf, obwohl er erst seit Winter beim Rekordmeister unter Vertrag steht. Als dritter GC-Spieler bekommt Lovro Zvonarek (21) einen Stammplatz im Flop-Team.

1/13
Das Flop-Team der Super League im 5-3-2-System – Tor: Yanick Brecher (FC Zürich).
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Absteiger Winterthur ist mit Souleymane Diaby (38) und Fabian Rohner (27) zweimal vertreten. Das gilt auch für den entthronten Meister aus Basel. Im Sturm bekommt Albian Ajeti (29) einen Platz, der seit Mitte Oktober ein einziges Tor erzielt hat. Der zweite FCB-Vertreter heisst Kevin Rüegg (27), der mit sogar noch aufgerundeter Gesamtnote von 3,2 die schlechteste Note aller zur Auswahl stehenden Super-League-Spieler aufweist.

Zwei FCZ-Profis im Flop-Team

Lausannes Alban Ajdini (26) bildet mit Ajeti das Sturm-Duo. Trotz einer miserablen Saison schafft mit Gregory Wüthrich (31) überraschend nur ein YB-Profi den Kader-Cut.

Der FCZ stellt die Zürcher Spieler Nummer sechs und sieben. Das Mittelfeld komplettiert Bledian Krasniqi (24), im Tor steht Yanick Brecher (32). Der abtretende Publikumsliebling hat allerdings auch Pech, dass Servette-Goalie Jérémy Frick (Note 3,6) nicht die benötigte Mindestanzahl an bewerteten Einsätzen erreicht.

Für die Zusammenstellung des Top- und Flop-Teams wurden sämtliche Spieler berücksichtigt, die in der abgelaufenen Super-League-Saison 13 Mal oder häufiger eine Blick-Note erhalten haben. Also in einem Drittel aller Saisonspiele mindestens 30 Minuten auf dem Platz gestanden haben. Dadurch hat unter anderem FCB-Leihgabe Julien Duranville den Sprung ins Team haarscharf verpasst. Zwar weisst der Flügelspieler eine miserable Durchschnittsnote von 2,8 auf, wurde aber nur zwölf Mal bewertet. 

Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
38
11
55
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
FC Winterthur
38
-56
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
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      FC St. Gallen
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      FC Zürich
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      FC Lugano
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      FC Luzern
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