«Müssen Sie jetzt eine Runde bezahlen, Chima Okoroji?»
Nach Zwei-Tore-Show:«Müssen Sie jetzt eine Runde bezahlen, Chima Okoroji?»

Matchwinner umfunktioniert
FCSG freut sich über Chima-Wandel

Eine halbe Ewigkeit wartet Chima Okoroji auf sein erstes Tor für den FCSG, gegen Basel trifft er gleich doppelt. Ob er eine Runde zahlen muss und was Coach Enrico Maassen zur Umfunktionierung des einstigen Aussenläufers sagt.
Publiziert: vor 22 Minuten
Maskottchen Gallus beglückwünscht Chima Okoroji.
  • Chima Okoroji erzielt in einem 101. Spiel seine ersten Tore für St. Gallen
  • Trainer Enrico Maassen hat den Deutschen umfunktioniert
  • FCSG dominiert Basel mit drei Toren und zwei Lattenschüssen
Stefan KreisReporter Fussball

100 Spiele lang wartet FCSG-Verteidiger Chima Okoroji auf einen Treffer – im 101. Einsatz ist es so weit. Schussgewaltig trifft er nach nur neun Minuten zur Führung. Kurze Zeit später setzt er mit einem herrlichen Freistoss noch einen drauf.

Zum Saisonstart spielt Okoroji noch auf der linken Aussenbahn, seit Monaten aber stellt Coach Enrico Maassen den pfeilschnellen Deutschen in die Dreierkette und wird für diese Massnahme belohnt. Der FCSG bejubelt den Chima-Wandel.

St. Gallen watscht Basel innerhalb von 20 Minuten ab
St. Gallen watscht Basel innerhalb von 20 Minuten ab

Auf die Frage, ob er nun eine Runde spendieren müsse, antwortet Okoroji mit einem herzhaften Lachen. «Das weiss ich gar nicht», so der Linksfuss. Kam ja bislang auch noch nicht vor. Maassen sagt: «Chima schwebt gerade durch die Kabine. Er hat eine Riesenschusstechnik. Leider kam die in seinen ersten 100 Spielen nicht so zur Geltung. Er wurde in den letzten Jahren immer ein wenig kritisch beäugt, dabei spielt er wahnsinnig stabil.»

FCSG spielt FCB an die Wand

So, wie die gesamte Mannschaft, die den grossen FCB in der ersten Halbzeit komplett an die Wand spielt. Noch selten war ein Team überlegener – drei Tore, zwei Lattenschüsse und zig Topparaden von Marwin Hitz lassen grüssen.

Mehr zum Spiel FCSG vs. Basel
«Wir hatten keine Antwort auf den Siegeshunger des Gegners»
FCB in St. Gallen vermöbelt
«Wir hatten keine Antwort auf den Siegeshunger des Gegners»
Die letzte PK-Frage reizt Lichtsteiner so richtig
Mit Video
Hadert mit fast allem
Die letzte PK-Frage reizt FCB-Coach Lichtsteiner so richtig

In der zweiten Halbzeit nimmt der FCSG dann den Fuss vom Gas und hat gar noch die Möglichkeit, dem jungen Nevio Scherrer zum Profidebüt zu verhelfen. Der Mann aus Walenstadt SG mischte im Herbst mit der U17 die WM auf, nun trägt er zum ersten Mal in einem Pflichtspiel Grün-Weiss. Auch Mihailo Stevanovic, der zuletzt bei St. Gallen bloss eine Nebenrolle innehatte, kommt mal wieder zu Einsatzminuten.

Und er schnappt sich kurz vor Schluss einen Freistoss aus bester Position. Nicht wenige FCSG-Fans hätten sich gewünscht, dass es Okoroji erneut probiert, und auf einen möglichen Hattrick spekuliert, die Torwartecke wäre offen gewesen. So aber bleiben die zwei Treffer des Linksfusses das höchste der Gefühle.

Super League
FC St. Gallen
Super League
Super League
FC St. Gallen
FC St. Gallen
