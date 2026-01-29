Mit Stephan Lichtsteiner heuert beim FC Basel seit 2021 der achte Trainer an. Der entlassene Ludovic Magnin steht im Vergleich zu seinen Vorgängern gar nicht so schlecht da.

Darum gehts Stephan Lichtsteiner startet am Donnerstag als neuer FCB-Trainer gegen Viktoria Pilsen

Ludovic Magnin war nach 33 Partien der dritterfolgreichste Trainer der Ära Degen

Patrick Rahmen führt mit 2,07 Punkten pro Spiel

Lucas Werder Reporter Fussball

Mit dem Spiel gegen Viktoria Pilsen beginnt am Donnerstagabend offiziell die Amtszeit von Stephan Lichtsteiner als neuer FCB-Trainer. Der Luzerner ist damit bereits der achte Basler Coach, seit Verwaltungsratspräsident David Degen im Mai 2021 die Mehrheitsanteile an der FCB Holding AG übernommen hat.

Für Lichtsteiners Vorgänger Ludovic Magnin war nach 33 Partien Schluss. Lange hat sich der Lausanner also nicht auf dem Basler Trainerstuhl halten können, aber immerhin länger als gleich drei seiner Vorgänger. Timo Schultz (7), Guillermo Abascal (16) und Heiko Vogel (31, mit Unterbruch) waren jeweils noch kürzer im Amt.

Rahmen top, Schultz flop

Mit 1,58 Zählern pro Partie steht Magnin nicht nur besser da als Schultz (1,27), Vogel (1,35) und Abascal (1,38), sondern lässt auch den neuen U21-Nati-Trainer Alex Frei (1,53) hinter sich. Heisst: Magnin ist trotz seiner frühen Entlassung der dritterfolgreichste Trainer der Ära Degen.

Auf Platz eins steht nach wie vor der aktuelle Winterthur-Trainer Patrick Rahmen (2,07), der sogar Fabio Celestini (1,89) hinter sich lässt. Der einzige Basler Meistertrainer der letzten Jahre blickt mit 73 Partien aber auf die längste Amtszeit zurück. Eine Marke, die nun von Lichtsteiner übertroffen werden soll.