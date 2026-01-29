Darum gehts
- Stephan Lichtsteiner startet am Donnerstag als neuer FCB-Trainer gegen Viktoria Pilsen
- Ludovic Magnin war nach 33 Partien der dritterfolgreichste Trainer der Ära Degen
- Patrick Rahmen führt mit 2,07 Punkten pro Spiel
Mit dem Spiel gegen Viktoria Pilsen beginnt am Donnerstagabend offiziell die Amtszeit von Stephan Lichtsteiner als neuer FCB-Trainer. Der Luzerner ist damit bereits der achte Basler Coach, seit Verwaltungsratspräsident David Degen im Mai 2021 die Mehrheitsanteile an der FCB Holding AG übernommen hat.
Für Lichtsteiners Vorgänger Ludovic Magnin war nach 33 Partien Schluss. Lange hat sich der Lausanner also nicht auf dem Basler Trainerstuhl halten können, aber immerhin länger als gleich drei seiner Vorgänger. Timo Schultz (7), Guillermo Abascal (16) und Heiko Vogel (31, mit Unterbruch) waren jeweils noch kürzer im Amt.
Rahmen top, Schultz flop
Mit 1,58 Zählern pro Partie steht Magnin nicht nur besser da als Schultz (1,27), Vogel (1,35) und Abascal (1,38), sondern lässt auch den neuen U21-Nati-Trainer Alex Frei (1,53) hinter sich. Heisst: Magnin ist trotz seiner frühen Entlassung der dritterfolgreichste Trainer der Ära Degen.
Auf Platz eins steht nach wie vor der aktuelle Winterthur-Trainer Patrick Rahmen (2,07), der sogar Fabio Celestini (1,89) hinter sich lässt. Der einzige Basler Meistertrainer der letzten Jahre blickt mit 73 Partien aber auf die längste Amtszeit zurück. Eine Marke, die nun von Lichtsteiner übertroffen werden soll.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
20
-32
10