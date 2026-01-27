Seit Montagabend ist Stephan Lichtsteiner Trainer des FC Basel. Keine 24 Stunden später leitet er sein erstes Training. Aus dem Vollen kann er dabei noch nicht ganz schöpfen.

Darum gehts Stephan Lichtsteiner startet als Basler Trainer am Dienstag auf dem FCB-Campus

Erstes Training bei Regen, einige Spieler fehlen verletzungsbedingt

Europa-League-Heimspiel gegen Viktoria Pilsen: Premiere am Donnerstagabend

Es ist alles andere als Neuland, auf dem Stephan Lichtsteiner (42) am Dienstagnachmittag sein erstes Training als neuer Basler Trainer leitet. Hier auf dem FCB-Campus war der Luzerner zwischen 2022 und 2024 zwei Jahre lang im Nachwuchs tätig, bevor er beim FC Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga anheuerte.

Im Gegensatz zu damals wird Lichtsteiner dieses Mal kein Büro auf dem Campus beziehen. Sein neuer Schreibtisch steht ein paar Hundert Meter weiter in den Katakomben des St. Jakob-Parks. Dort richtet Lichtsteiner schon vor dem Training einige Worte an seine neue Mannschaft, bevor es schliesslich bei leichtem Regen zum ersten Mal gemeinsam auf den Platz geht.

Erstes und letztes richtiges Mannschaftstraining

In seiner ersten Einheit kann der Magnin-Nachfolger noch nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Neben den verletzten Metinho und Moritz Broschinski muss er auch auf Finn van Breemen und Keigo Tsunemoto verzichten, die aufgrund kleinerer Blessuren nur individuell trainieren.

Sein erstes Training ist auch gleich das letzte Richtige vor dem wichtigen Europa-League-Heimspiel gegen Viktoria Pilsen. Vor seiner Premiere am Donnerstagabend steht am Mittwoch lediglich noch ein kurzes Abschlusstraining auf dem Programm.

