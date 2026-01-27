Darum gehts
- Stephan Lichtsteiner startet als Basler Trainer am Dienstag auf dem FCB-Campus
- Erstes Training bei Regen, einige Spieler fehlen verletzungsbedingt
- Europa-League-Heimspiel gegen Viktoria Pilsen: Premiere am Donnerstagabend
Es ist alles andere als Neuland, auf dem Stephan Lichtsteiner (42) am Dienstagnachmittag sein erstes Training als neuer Basler Trainer leitet. Hier auf dem FCB-Campus war der Luzerner zwischen 2022 und 2024 zwei Jahre lang im Nachwuchs tätig, bevor er beim FC Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga anheuerte.
Im Gegensatz zu damals wird Lichtsteiner dieses Mal kein Büro auf dem Campus beziehen. Sein neuer Schreibtisch steht ein paar Hundert Meter weiter in den Katakomben des St. Jakob-Parks. Dort richtet Lichtsteiner schon vor dem Training einige Worte an seine neue Mannschaft, bevor es schliesslich bei leichtem Regen zum ersten Mal gemeinsam auf den Platz geht.
Erstes und letztes richtiges Mannschaftstraining
In seiner ersten Einheit kann der Magnin-Nachfolger noch nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Neben den verletzten Metinho und Moritz Broschinski muss er auch auf Finn van Breemen und Keigo Tsunemoto verzichten, die aufgrund kleinerer Blessuren nur individuell trainieren.
Sein erstes Training ist auch gleich das letzte Richtige vor dem wichtigen Europa-League-Heimspiel gegen Viktoria Pilsen. Vor seiner Premiere am Donnerstagabend steht am Mittwoch lediglich noch ein kurzes Abschlusstraining auf dem Programm.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
20
-32
10