Neuer Basler Coach
Hier leitet Stephan Lichtsteiner sein erstes FCB-Training

Seit Montagabend ist Stephan Lichtsteiner Trainer des FC Basel. Keine 24 Stunden später leitet er sein erstes Training. Aus dem Vollen kann er dabei noch nicht ganz schöpfen.
Publiziert: 18:02 Uhr
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Kommentieren
1/16
Ein paar Stunden nach seiner Vorstellung steht Stephan Lichtsteiner zum ersten Mal mit dem FCB auf dem Trainingsplatz.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Stephan Lichtsteiner startet als Basler Trainer am Dienstag auf dem FCB-Campus
  • Erstes Training bei Regen, einige Spieler fehlen verletzungsbedingt
  • Europa-League-Heimspiel gegen Viktoria Pilsen: Premiere am Donnerstagabend
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Blick_Portrait_582.JPG
Lucas Werder und Toto Marti

Es ist alles andere als Neuland, auf dem Stephan Lichtsteiner (42) am Dienstagnachmittag sein erstes Training als neuer Basler Trainer leitet. Hier auf dem FCB-Campus war der Luzerner zwischen 2022 und 2024 zwei Jahre lang im Nachwuchs tätig, bevor er beim FC Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga anheuerte.

Im Gegensatz zu damals wird Lichtsteiner dieses Mal kein Büro auf dem Campus beziehen. Sein neuer Schreibtisch steht ein paar Hundert Meter weiter in den Katakomben des St. Jakob-Parks. Dort richtet Lichtsteiner schon vor dem Training einige Worte an seine neue Mannschaft, bevor es schliesslich bei leichtem Regen zum ersten Mal gemeinsam auf den Platz geht.

Erstes und letztes richtiges Mannschaftstraining

In seiner ersten Einheit kann der Magnin-Nachfolger noch nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Neben den verletzten Metinho und Moritz Broschinski muss er auch auf Finn van Breemen und Keigo Tsunemoto verzichten, die aufgrund kleinerer Blessuren nur individuell trainieren.

Sein erstes Training ist auch gleich das letzte Richtige vor dem wichtigen Europa-League-Heimspiel gegen Viktoria Pilsen. Vor seiner Premiere am Donnerstagabend steht am Mittwoch lediglich noch ein kurzes Abschlusstraining auf dem Programm.

