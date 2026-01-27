Der FCB trennt sich noch in seiner ersten Saison von Trainer Ludovic Magnin. Die Entscheidung stösst eine Diskussion unter den Lesern an. Sowohl über den Ex-Trainer als auch über seinen Nachfolger.

Darum gehts FC Basel trennt sich von Ludovic Magnin nach nur sechs Monaten

Stephan Lichtsteiner wird sein Nachfolger, bisher Viertligatrainer in der Schweiz

Schon wieder muss ein Trainer beim FCB gehen. Dieses Mal fliegt Ludovic Magnin (46) noch in seiner ersten Saison bei dem Klub aus dem Amt. Trotz 4:3-Sieg gegen den FCZ am Vorabend gab der FCB die Trennung am Montagmittag in einer Mitteilung bekannt.

Sein Nachfolger ist bereits bekannt. Es handelt sich um den ehemaligen Captain der Schweizer Nationalmannschaft Stephan Lichtsteiner (42). Wie finden unsere Leser Magnins Entlassung? Wir haben genauer nachgefragt.

Das sagen die Leser zum FCB-Entscheid

Eine nicht repräsentative Umfrage mit über 8000 Teilnehmern zeigt, dass zusammengezählt 56 Prozent Magnins Rausschmiss als nötigen Schritt des FCB wahrnehmen. Für 13 Prozent ist Stephan Lichtsteiner ein guter Nachfolger, 43 Prozent würden sich aber jemand anderen wünschen.

Gute 44 Prozent halten die Trennung von Magnin hingegen für einen Fehler. In den Kommentaren herrscht ein ähnliches Stimmungsbild.

«Magnin hat sowieso nie zu Basel gepasst!»

Ludovic Magnins Ende beim FCB ist für viele keine Überraschung. «Wie erwartet!», schreibt Stevo Arni. Er führt aus: «Die Frage war nur, wann. Wo hat man hingeschaut, als man Magnin einstellte? Das konnte nicht gut gehen.» Auch Marc Grouven fällt nicht aus den Wolken: «Für mich ist das kein Knall, sondern war zu erwarten. Hoffe, der Nachfolger ist besser geeignet für dieses Amt.»

Werner Stadler gehört ebenfalls zu den Lesern, welche die Entscheidung des FCB befürworten. Er kommentiert: «Sehr gut, Magnin hat sowieso nie zu Basel gepasst!» Auch Georg Huber kritisiert den entlassenen Trainer: «Man wusste vorher, was man mit ihm bekommt. Er hat genug gezeigt, dass es für den FCB nicht reicht.»

«Wenn es mit keinem Trainer klappt, sollte man nach oben schauen»

Andere nehmen Magnin in Schutz. Von vielen Stimmen wird die Chefetage des FCB für die schwindende Leistung verantwortlich gemacht. So schreibt Peter Brügger: «Ich sehe die Fehler weiter oben. Einkäufe oder immer wieder ausgeliehene Spieler, so kann kein Team zusammenwachsen.» Auch Thomas Peter schliesst sich an: «Wenn es mit fast keinem Trainer klappt, sollte man vielleicht mal nach oben schauen.»

Die eingekauften Spieler vom FCB sorgen bei einigen für Frust. Etwa bei Mario Rueegsegger: «Die Spieler haben einfach keine Qualität mehr. Da kann ein guter Trainer auch nichts mehr ausrichten.» Thomi Borrer stimmt zu: «Wie immer muss der Trainer daran glauben, wenn die Spielerqualität nicht stimmt.» Stefan Schnell schreibt kurz und knapp: «Der Trainer ist immer der Dumme.»

«Basel braucht einen Trainer mit Meistergen»

Ob Stephan Lichtsteiner als Nachfolger eine bessere Wahl ist, spaltet die Leserschaft ebenso. Karl Heinz Gubler und einige andere stehen hinter ihm: «Lichtsteiner kennt den Klub und den Schweizer Fussball. Der kann etwas aufbauen.» Marcel Knobel schreibt: «Bitte, wir brauchen Lichtsteiner!»

Juerg Tschopp warnt davor, einen Trainerneuling zu verpflichten: «Lichtsteiner trainiert einen Amateurverein. Der Sprung zu einer Profimannschaft mit vielen überschätzten Spielern ist zu komplex.» Auch Nawashi Sin ist skeptisch: «Nichts gegen Stephan Lichtsteiner, aber Viertliga ist nicht Super League. Basel braucht einen Trainer mit Meistergen.» Rolf Vogt fügt hinzu: «Lichtsteiner hat zu wenig Erfahrung!»