Am Tag nach dem 4:3-Sieg im Klassiker gegen den FCZ ziehen die Basler die Reissleine. Ludovic Magnin muss seinen Trainerposten beim FCB räumen. Er stand nur ein halbes Jahr an der Seitenlinie der Bebbi.

Ludovic Magnin (46) ist nicht länger Trainer des FC Basel. Was Blick ankündigte, bestätigt der FCB am Montagmittag in einer Mitteilung. Einen Tag nach dem spektakulären 4:3-Sieg im Klassiker gegen den FCZ zieht der Klub die Reissleine.

Der 46-Jährige hat die Basler auf diese Saison hin übernommen und coachte sie während 33 Partien – war dabei allerdings nur mässig erfolgreich. In der Super League liegt der FCB mit einem Rückstand von zehn Punkten auf den FC Thun auf dem 4. Platz.

In der Europa League gab es einen Achtungserfolg gegen den VfB Stuttgart (2:0) und den Sieg gegen Steaua Bukarest (3:1). Doch nach dem desaströsen Auftritt in Salzburg (1:3) braucht das Team im letzten Spiel gegen Viktoria Pilsen einen Sieg und etwas Schützenhilfe, um noch in die Playoffs zu kommen.

Starke Moral im Klassiker, aber defensiv durchzogen

Bereits in Salzburg hatte Sportchef Daniel Stucki (44) seinen Trainer angezählt. Er forderte für die Partie gegen den FC Zürich nicht nur einen Sieg. «Die Art und Weise» werde mitentscheidend sein, erklärte Stucki.

Offenbar hat nun der Auftritt des FCB beim wilden 4:3-Sieg gegen den FC Zürich nicht gereicht, um die Zweifel an Magnins Arbeit zu zerstreuen. Der Basler Auftritt zeugte zwar von starker Moral. Aber er war auch durchzogen von defensiven Unzulänglichkeiten.

Während Magnin nach dem 4:3-Siegtor durch Xherdan Shaqiri (34) seine Assistenten umarmte, diskutierten oben auf der Tribüne die FCB-Bosse über seine Zukunft. Sie scheinen zum Schluss gekommen zu sein, dass Magnins Zeit in Basel abgelaufen ist.

Top-Favorit auf seine Nachfolge ist Stephan Lichtsteiner (42). Der ehemalige Captain der Schweizer Nationalmannschaft ist derzeit Trainer des FC Wettswil-Bonstetten, der in der vierthöchsten Schweizer Liga spielt.