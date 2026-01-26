Nach dem 4:3-Sieg gegen den FCZ wird nun über die Zukunft von Trainer Ludovic Magnin entschieden. Ein sehr prominenter Name wird derweil bereits als möglicher Nachfolger gehandelt.

Darf Ludovic Magnin (46) bleiben oder muss er gehen? Das ist die grosse Frage in der Machtzentrale des FC Basel am Montag.

«Ich habe ein paar Argumente geliefert», sagt der Trainer nach dem spektakulären 4:3-Sieg im Letzigrund. Auf dem Feld und daneben kriegt Magnin Rückendeckung vom Captain Xherdan Shaqiri. «Ludo macht seinen Job sehr gut», so der dreifache Torschütze.

2:47 «Er macht seinen Job sehr gut»: Hattrick-Shaqiri lobt FCB-Trainer Magnin nach Sieg im Klassiker

Doch ob das noch reicht? Seit dem desaströsen Auftritt in Salzburg und mit Blick auf die negative Entwicklung sowohl der Resultate als auch der individuellen Leistungen der Spieler haben die FCB-Führungsetage und viele Fans grosse Zweifel daran, dass Magnin das Ruder noch herumreissen kann. Das Szenario, dass Magnin heute trotz Sieg fliegen könnte, wurde bei den FCB-Bossen genauso besprochen wie mögliche Nachfolger auf dem Basler Trainerstuhl.

Lichtsteiner vor Rückkehr zum FCB – aber in welcher Position?

Ein Name, der seit Samstag besonders heiss gehandelt wird in Basel, ist Stephan Lichtsteiner. Es ist schon länger kein Geheimnis mehr, dass der FCB den früheren Nati-Captain als Wunschkandidaten für die U21 ab Sommer ausgemacht hat. In den vergangenen Tagen hat sich allerdings eine Dynamik entwickelt, wonach der 42-Jährige laut Blick-Informationen sogar mehr und mehr als Lösung für die 1. Mannschaft in den Fokus gerückt ist. Nach Stationen in der Jugend des FCB sowie der aktuellen Tätigkeit als Trainer von Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga Classic wäre es das lange erwartete erste Engagement als Trainer im Profibereich überhaupt.

Auch Davide Ancelotti, der Sohn von Welttrainer Carlo Ancelotti, wird in Basel wieder genannt. Mit dem 36-jährigen Italiener verhandelte man im Sommer intensiv als möglichen Celestini-Nachfolger. Die Entscheidung fiel dann aber für Ludovic Magnin, Ancelotti übernahm den brasilianischen Klub Botafogo und ist aktuell bereits wieder vereinslos. Genauso wie Bo Svensson (46), Sandro Wagner (38) oder Bo Henriksen (50), die nach ihren Bundesliga-Jobs auf eine neue Herausforderung warten und im Umfeld des FCB genannt werden. Alle drei dürften allerdings aufgrund der finanziellen Machbarkeit lediglich als Wunschlösungen der Fans eingestuft werden.

Das finale Spiel in der Gruppenphase der Europa League, das Direktduell gegen Tabellenführer Thun und bald auch der Cup-Kracher gegen St. Gallen: Für den FC Basel stehen richtungsweisende Tage für den Erfolg dieser Saison bevor – angefangen mit der Trainerentscheidung am heutigen Montag.

