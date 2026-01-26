Ludovic Magnin muss beim FCB nach einer bislang enttäuschenden Saison gehen. Trotzdem wird man ihm in Basel mehr nachtrauern als Vorgänger Fabio Celestini, glaubt Fussball-Reporter Lucas Werder.

Darum gehts FC Basel trennt sich am 26. Januar 2026 von Trainer Magnin

Trotz Spielerunterstützung und gutem Verhältnis enttäuschte Magnin sportlich deutlich

Nur sieben Monate als Trainer trotz Stuckis Treuebekundung im Dezember 2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucas Werder Reporter Fussball

Warum ausgerechnet jetzt? Im Dezember hatte FCB-Sportchef Daniel Stucki noch öffentlich erklärt, dass Ludovic Magnin «richtige Trainer für den FC Basel» sei. Keine Diskussion. Wäre man nicht von der Arbeit des Lausanners überzeugt gewesen, hätte man ihn schon in der Winterpause vor die Tür gestellt.

Dass Stucki nur drei Partien später doch die Reissleine zieht, hat trotzdem seine Gründe. Gegen Pilsen (Europa League), Thun (Super League) und St. Gallen (Cup) geht es innerhalb einer Woche gleich in drei Wettbewerben ums nackte Überleben.

Spätestens nach der Grusel-Halbzeit gegen Salzburg ist man in der FCB-Chefetage der Meinung, dass ein neuer Mann an der Seitenlinie die Chancen erhöht, nicht alle drei Saisonziele auf einmal zu verpassen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Doch trotz der enttäuschenden sportlichen Bilanz ist es ein Entscheid, der allen Beteiligten schmerzt. Natürlich Ludovic Magnin, der den prestigeträchtigsten Job seiner Trainerkarriere nach nur sieben Monaten wieder los ist. Aber auch Präsident David Degen, der ein freundschaftliches Verhältnis zu seinem ehemaligen Nati-Kollegen pflegt. Und natürlich Sportchef Daniel Stucki, der sich nun vorwerfen lassen muss, im Sommer den falschen Trainer verpflichtet zu haben.

Wobei die Verpflichtung von Magnin nicht auf allen Ebenen als ein Missverständnis zu bewerten ist. Spielerisch und vor allem ergebnistechnisch hat er die hohen Erwartungen nie erfüllen können. Der Mensch Magnin hat beim FCB aber durchaus überzeugt.

Trotz Krise hat auch hinter vorgehaltener Hand nie jemand ein schlechtes Wort über den scheidenden Trainer verloren. Ganz anders als bei Vorgänger Fabio Celestini, dem trotz zwei Titeln niemand eine Träne nachgetrauert hat, als sich dieser im Sommer nach Moskau verabschiedete.

Anders als Celestini hat Magnin die Spieler immer hinter sich gehabt – allen voran Xherdan Shaqiri. Dieser äusserte sich vor dem Rückrundenstart im Blick-Interview auffällig positiv zu seinem Trainer. «Ich denke, die ersten Monate haben gezeigt, wie gut es mit Ludo funktionieren kann», so der FCB-Captain.

Genau das haben sich in Basel alle gewünscht. Doch drei Spiele nach Stuckis Treueschwur sind alle Wunschträume Makulatur. Darum ist die Trennung von Magnin umso schmerzvoller.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos