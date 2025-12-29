DE
FR
Abonnieren

Läuft er bald für einen Liga-Konkurrenten auf?
Das ist der FCB-Plan mit Rückkehrer Finn van Breemen

Nach langer Verletzung ist Finn van Breemen endlich wieder fit. FCB-Trainer Ludovic Magnin erklärt, warum der Holländer aktuell trotzdem keine Rolle spielt. In Basel scheint man einen besonderen Plan mit dem Verteidiger zu haben.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kommentieren

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Neun Monate ist es inzwischen her, dass sich Finn van Breemen (22) auf der Schützenwiese das Kreuzband gerissen hat – ohne überhaupt zum Einsatz gekommen zu sein. Beim Aufwärmen vor dem 2:0-Sieg am 30. März gegen Winterthur knickte der Holländer unglücklich weg. Seither hat van Breemen kein einziges Spiel für den FCB absolviert.

1/7
Finn van Breemen wartet seit März auf sein Comeback.
Foto: Benjamin Faes / freshfocus

Zumindest keines für die Profi-Mannschaft. Nach seiner langen Verletzungspause feierte der Verteidiger Ende Oktober sein Comeback für die Basler U21. Deutlich früher, als die Basler Verantwortlichen eigentlich erwartet hatten. Drei weitere Einsätze in der Promotion League sind seither dazugekommen, auf seine ersten Spielminuten für das Team von Ludovic Magnin (46) wartet van Breemen aber noch. Einzig beim Europa-League-Duell gegen Bukarest schaffte er den Sprung ins Kader. Ansonsten musste der ehemalige U21-Nationalspieler bislang auf der Tribüne Platz nehmen.

Mehr zum FCB
Ex-FCB-Star Derdiyok über seine neue Rolle in Basel
FCB-News
«Will etwas zurückgeben»
Ex-FCB-Star Derdiyok über seine neue Rolle in Basel
Koller über zwei Nati-Absagen und seine letzte Entlassung als Trainer
Interview
«Niemand hat damit gerechnet»
Koller über zwei Nati-Absagen und seine letzte Entlassung als Trainer
Fans verpassen Shaqiri Denkzettel, FCL-Star bester Spieler
Die Figuren der Vorrunde
Fans verpassen Shaqiri Denkzettel, FCL-Star bester Spieler
Ex-FCB-Star als Überraschungsmann in der Bundesliga gefeiert
FCB-News
Auch Tabakovic auf Liste
Ex-FCB-Star als Überraschungsmann der Bundesliga gefeiert

«Momentan habe ich Innenverteidiger, die sehr gut performen. Nach seiner langen Verletzung muss Finn fighten und warten, dass sich ein Fenster öffnet», erklärt Magnin. Mit 20 Gegentoren stellen die Basler nach 19 Runden die beste Abwehr der Liga. Neben Flavius Daniliuc setzte der FCB-Trainer gegen Ende der Vorrunde vermehrt auf Jonas Adjetey, Adrian Barisic war die erste Alternative.

Stucki kündigt Veränderungen an

Zudem stünde dem FCB-Trainer neben Adrian Barisic auch noch Nicolas Vouilloz zur Verfügung, der zu Saisonbeginn noch Stammkraft war. Darum ist van Breemen derzeit nur die Nummer fünf in der Basler Abwehr-Hierarchie. «Aktuell sind alle fit und haben einen guten Job gemacht. Es ist ein Luxus, so viele gute Innenverteidiger zu haben», findet Magnin.

Allerdings dürfte sich das Überangebot in der Abwehr in den kommenden Wochen reduzieren. Angesprochen auf die fünf Basler Innenverteidiger erklärt FCB-Sportchef Daniel Stucki vor Weihnachten: «Das ist einer zu viel.»

Tatsächlich hat man beim FCB die Absicht, van Breemen zu verleihen. Interesse gibt es bereits – und zwar von einem Konkurrenten aus der Super League. Gut möglich also, dass der Holländer in der Rückrunde als Gegner der Basler aufläuft. 

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Basel
        FC Basel