Ex-FCB-Star Derdiyok über seine neue Rolle in Basel

Eren Derdiyok, ehemaliger FCB-Star und 60-facher Nati-Spieler, ist seit Sommer 2025 Assistenztrainer der U17 des FC Basel. Der 37-Jährige will seinem Herzensklub etwas zurückgeben – und hat ein grosses Ziel vor Augen.

Darum gehts Eren Derdiyok ist seit Sommer 2025 U17-Assistenztrainer beim FC Basel

Er sieht Jupp Heynckes als Vorbild für seine Trainerkarriere

Derdiyok erzielte 24 Tore und 10 Vorlagen unter Heynckes bei Leverkusen

Als Spieler gewann Eren Derdiyok (37) mit dem FCB einst zwei Cuptitel und einmal die Meisterschaft. Seit diesem Sommer ist der 60-fache Nati-Spieler zurück in Basel – als Assistenztrainer der U17.

Im FCB-Interview sagt Derdiyok: «Weil mir der FCB die Türe zum Profifussball geöffnet hat, ist er auch ein sehr spezieller Verein für mich.» Basel nutzte er als Sprungbrett für den Wechsel zu Leverkusen und später für seine Zeit in der Türkei und Usbekistan. «Ich bin dem Klub dafür sehr dankbar und möchte ihm so viel wie möglich zurückgeben», führt Derdiyok aus.

Nachdem Derdiyok seine Karriere beim FC Schaffhausen beendet hatte, arbeitete er anschliessend als Assistenztrainer in der Ostschweiz. Später übernahm er gemeinsam mit seinem Bruder ein Nachwuchsteam beim BSC Old Boys, wo auch er selbst seine Karriere begonnen hatte. «Trotz Angeboten für einen Trainerposten im Aktivfussball» entschied sich der ehemalige Stürmer schliesslich für den Assistenzposten unter U17-Cheftrainer Alex Weaver – ergänzt durch eine zusätzliche Funktion als Offensivtrainer.

Ein grosser Trainer-Name als Vorbild

In naher Zukunft will Derdiyok Cheftrainer eines Nachwuchsteams des FCB werden. «Ich könnte mir auch vorstellen, einmal Assistenztrainer in der 1. Mannschaft zu werden», sagt der 37-Jährige. «Das grosse Fernziel ist, Cheftrainer im Aktivfussball zu werden, das wäre ein Traum.»

Sein grosses Vorbild: Jupp Heynckes (80). Unter dem Deutschen erzielte Derdiyok für Leverkusen 24 Tore und bereitete zehn weitere vor. Über ihn sagt der Schweizer: «Heynckes war ein phänomenaler Trainer. Er war technisch, taktisch und im Umgang mit Menschen top. Von ihm konnte ich unheimlich viel mitnehmen.»