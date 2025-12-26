DE
FR
Abonnieren

Auch Tabakovic auf Liste
Ex-FCB-Star als Überraschungsmann in der Bundesliga gefeiert

Anton Kade wechselte im Sommer von Basel zum FC Augsburg und überzeugt als vielseitiger Spieler. Auch Haris Tabakovic von Borussia Mönchengladbach steht auf der Liste des «Kicker».
Publiziert: vor 26 Minuten
Kommentieren
1/5
Anton Kade (r.) hat sich bei Augsburg durchgesetzt und wird als Überraschungsmann der Bundesliga gefeiert-
Foto: AFP

Anton Kade (21) hat sich in der Bundesliga innert Kürze als sicherer Wert etabliert. Mit dem FCB-Double im Gepäck kam der Deutsche im Sommer nach drei Jahren in Basel beim FC Augsburg an – und setzt sich dort sofort durch. 

Der «Kicker» hat nun die grössten Überraschungen der Bundesliga aufgelistet. Bei Augsburg ist dies Kade. «Zunächst Schienenspieler, rutschte Kade auch mal auf die Zehn, dann sogar in die vorderste Spitze. Überall weiss der pfeilschnelle Schlaks zu überzeugen, mit Tiefenläufen und Ballkontrolle, mit Übersicht und Technik», lobt die Fussball-Zeitung in den höchsten Tönen. Und: «Unter vielen Schwankenden noch eine FCA-Konstante.» 

Kade absolvierte für Augsburg zehn Spiele, erzielte dabei zwei Tore und gab einen Assist.

Ebenfalls auf die Liste schafft es der Schweizer Haris Tabakovic (31). Borussia Mönchengladbach lieh den Stürmer von der TSG Hoffenheim als Vertreter des verletzten Tim Kleindienst aus. Doch Tabakovic «trat schnell aus dem Schatten des am Knie operierten Nationalspielers», schreibt der «Kicker». «Tabakovic erwies sich als Torjäger und Teamplayer, wichtig mit seiner Abschlussqualität, vor allem im Kopfballspiel, aber genauso mit seinem Fleiss im Spiel gegen den Ball und seiner Physis in den Zweikämpfen. Ein Glücksgriff.» Tabakovic steht nach 14 Partien bereits bei sieben Toren und zwei Assists.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Basel
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Basel
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
FC Augsburg
FC Augsburg
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bundesliga
        Bundesliga
        Borussia Mönchengladbach
        Borussia Mönchengladbach
        FC Augsburg
        FC Augsburg
        TSG Hoffenheim
        TSG Hoffenheim
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League