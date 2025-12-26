Anton Kade wechselte im Sommer von Basel zum FC Augsburg und überzeugt als vielseitiger Spieler. Auch Haris Tabakovic von Borussia Mönchengladbach steht auf der Liste des «Kicker».

Anton Kade (21) hat sich in der Bundesliga innert Kürze als sicherer Wert etabliert. Mit dem FCB-Double im Gepäck kam der Deutsche im Sommer nach drei Jahren in Basel beim FC Augsburg an – und setzt sich dort sofort durch.

Der «Kicker» hat nun die grössten Überraschungen der Bundesliga aufgelistet. Bei Augsburg ist dies Kade. «Zunächst Schienenspieler, rutschte Kade auch mal auf die Zehn, dann sogar in die vorderste Spitze. Überall weiss der pfeilschnelle Schlaks zu überzeugen, mit Tiefenläufen und Ballkontrolle, mit Übersicht und Technik», lobt die Fussball-Zeitung in den höchsten Tönen. Und: «Unter vielen Schwankenden noch eine FCA-Konstante.»

Kade absolvierte für Augsburg zehn Spiele, erzielte dabei zwei Tore und gab einen Assist.

Ebenfalls auf die Liste schafft es der Schweizer Haris Tabakovic (31). Borussia Mönchengladbach lieh den Stürmer von der TSG Hoffenheim als Vertreter des verletzten Tim Kleindienst aus. Doch Tabakovic «trat schnell aus dem Schatten des am Knie operierten Nationalspielers», schreibt der «Kicker». «Tabakovic erwies sich als Torjäger und Teamplayer, wichtig mit seiner Abschlussqualität, vor allem im Kopfballspiel, aber genauso mit seinem Fleiss im Spiel gegen den Ball und seiner Physis in den Zweikämpfen. Ein Glücksgriff.» Tabakovic steht nach 14 Partien bereits bei sieben Toren und zwei Assists.