Blick-Leser wählen Di Giusto zum besten Spieler der Vorrunde und Shaqiri zur grössten Enttäuschung. Daneben werden Zigi (bester Goalie), Vogt (Newcomer) und Lustrinelli (bester Coach) geehrt. Das sind die Ergebnisse der grossen Umfrage.

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Welches waren die herausragenden Figuren der Super League in der Vorrunde? Blick wollte es von den Lesern und Followern der Klubs wissen (hier wirst auch du Follower). Die Kategorien: Die grösste Enttäuschung, bester Spieler, bester Trainer, bester Goalie, bester Newcomer. Total sind bis 24. Dezember gut 1700 Stimmen eingegangen.

Die grösste Enttäuschung

Die Auswertung zeigt vor allem, wie hoch die Ansprüche an ihn sind: Xherdan Shaqiri (34) wird von den Usern als grösste Enttäuschung abgestempelt. Mit sechs Toren und 8 Vorlagen ist er weit vorne in der Skorerliste (3. hinter Fassnacht und di Giusto). Doch zuletzt war er angeschlagen, verschoss drei Penaltys und der FCB hat sich allgemein schwergetan. Das wird ihm angelastet. Rund 18 Prozent der Stimmen holt er in dieser unrühmlichen Kategorie ab. Hinter ihm folgt Teamkollege Moritz Broschinski (25) und dann die beiden YB-Stars Gregory Wüthrich (31) und Loris Benito (33).

Der beste Goalie

Bei den meisten Spielen zu null taucht er nicht in den Top Ten auf und bei den gehaltenen Schüssen ist er die Nummer drei der Liga (hinter Kapino und Hitz) – bei unseren Usern aber die Nummer 1: St.-Gallen-Keeper Lawrence Ati Zigi (29). Und zwar klar. Marwin Hitz (38) auf Rang zwei hat nur rund ein Drittel so viele Stimmen erhalten wie Zigi.

Der beste Spieler

Hand aufs Herz: Hättest du ihn vor der Saison in dieser Kategorie auf dem Zettel gehabt? Matteo di Giusto (25) wird von den Blick-Usern zum Spieler der Vorrunde gekürt. Rund 28 Prozent der Stimmen gehen auf den Mittelfeldspieler, der nach seinem Wechsel aus Winterthur beim FCL voll eingeschlagen ist. Seine Statistiken belegen die Wahl: Mit sechs Vorlagen ist di Giusto der beste Assistgeber der Liga – mit sechs Toren dazu ist er zudem zweitbester Skorer. Die Nummer zwei in der Gunst der User? Xherdan Shaqiri. Er enttäuscht also nicht nur, sondern überzeugt auch mit seinen Leistungen.

Der beste Trainer

Klare Sache: Wer den Aufsteiger ohne grosse Stars zum Wintermeistertitel führt, kann nicht viel falsch gemacht haben. Thun-Trainer Mauro Lustrinell (49) sehen die User als Coach der Vorrunde. Deutlich hinter ihm (nur ein Siebtel von Lustrinellis Stimmen) folgt wie in der Tabelle St. Gallens Enrico Maassen (41) – auch wenn ihm oft eine unattraktive Spielweise nachgesagt wird.

Der Newcomer

Auch hier ist die Wahl keine grosse Überraschung: Die User sehen Alessandro Vogt (20) als Newcomer des Jahres. Nach zwei Einsätzen in der Vorsaison kommt er beim FC St. Gallen erstmals regelmässig zum Zug. In allen 19 Spielen stand er auf dem Platz (18 Mal von Beginn weg), kam auf rund 67 Minuten Einsatzzeit im Durchschnitt. Und vor allem trifft der U21-Nati-Stürmer. Acht Tore hat Vogt erzielt (Nummer 6 der Liga), drei Assist gab er (mit 11 Skorerpunkten ebenfalls die 6 der Liga). Vogt kriegt in der Kategorie rund 10 Prozent der Fan-Stimmen. Weit zurück folgt Jonathan Asp Jensen (19). Die Bayern-Leihgabe in Diensten der Grasshoppers glänzte mit sechs Toren und vier Vorlagen.

