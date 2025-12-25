DE
FR
Abonnieren

Das sind eure Figuren der Super-League-Vorrunde
Fans verpassen Shaqiri Denkzettel, FCL-Star bester Spieler

Blick-Leser wählen Di Giusto zum besten Spieler der Vorrunde und Shaqiri zur grössten Enttäuschung. Daneben werden Zigi (bester Goalie), Vogt (Newcomer) und Lustrinelli (bester Coach) geehrt. Das sind die Ergebnisse der grossen Umfrage.
Publiziert: 13:11 Uhr
|
Aktualisiert: vor 53 Minuten
Kommentieren
1/6
FCL-Star Matteo Di Giusto ist für die Blick-User der beste Spieler der Vorrunde.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_724.JPG
Stefan MeierLeiter Desk Sport

Welches waren die herausragenden Figuren der Super League in der Vorrunde? Blick wollte es von den Lesern und Followern der Klubs wissen (hier wirst auch du Follower). Die Kategorien: Die grösste Enttäuschung, bester Spieler, bester Trainer, bester Goalie, bester Newcomer. Total sind bis 24. Dezember gut 1700 Stimmen eingegangen.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen

Die grösste Enttäuschung

Die Auswertung zeigt vor allem, wie hoch die Ansprüche an ihn sind: Xherdan Shaqiri (34) wird von den Usern als grösste Enttäuschung abgestempelt. Mit sechs Toren und 8 Vorlagen ist er weit vorne in der Skorerliste (3. hinter Fassnacht und di Giusto). Doch zuletzt war er angeschlagen, verschoss drei Penaltys und der FCB hat sich allgemein schwergetan. Das wird ihm angelastet. Rund 18 Prozent der Stimmen holt er in dieser unrühmlichen Kategorie ab. Hinter ihm folgt Teamkollege Moritz Broschinski (25) und dann die beiden YB-Stars Gregory Wüthrich (31) und Loris Benito (33).

Der beste Goalie

Bei den meisten Spielen zu null taucht er nicht in den Top Ten auf und bei den gehaltenen Schüssen ist er die Nummer drei der Liga (hinter Kapino und Hitz) – bei unseren Usern aber die Nummer 1: St.-Gallen-Keeper Lawrence Ati Zigi (29). Und zwar klar. Marwin Hitz (38) auf Rang zwei hat nur rund ein Drittel so viele Stimmen erhalten wie Zigi.

Der beste Spieler

Hand aufs Herz: Hättest du ihn vor der Saison in dieser Kategorie auf dem Zettel gehabt? Matteo di Giusto (25) wird von den Blick-Usern zum Spieler der Vorrunde gekürt. Rund 28 Prozent der Stimmen gehen auf den Mittelfeldspieler, der nach seinem Wechsel aus Winterthur beim FCL voll eingeschlagen ist. Seine Statistiken belegen die Wahl: Mit sechs Vorlagen ist di Giusto der beste Assistgeber der Liga – mit sechs Toren dazu ist er zudem zweitbester Skorer. Die Nummer zwei in der Gunst der User? Xherdan Shaqiri. Er enttäuscht also nicht nur, sondern überzeugt auch mit seinen Leistungen.

Der beste Trainer

Klare Sache: Wer den Aufsteiger ohne grosse Stars zum Wintermeistertitel führt, kann nicht viel falsch gemacht haben. Thun-Trainer Mauro Lustrinell (49) sehen die User als Coach der Vorrunde. Deutlich hinter ihm (nur ein Siebtel von Lustrinellis Stimmen) folgt wie in der Tabelle St. Gallens Enrico Maassen (41) – auch wenn ihm oft eine unattraktive Spielweise nachgesagt wird.

Der Newcomer

Auch hier ist die Wahl keine grosse Überraschung: Die User sehen Alessandro Vogt (20) als Newcomer des Jahres. Nach zwei Einsätzen in der Vorsaison kommt er beim FC St. Gallen erstmals regelmässig zum Zug. In allen 19 Spielen stand er auf dem Platz (18 Mal von Beginn weg), kam auf rund 67 Minuten Einsatzzeit im Durchschnitt. Und vor allem trifft der U21-Nati-Stürmer. Acht Tore hat Vogt erzielt (Nummer 6 der Liga), drei Assist gab er (mit 11 Skorerpunkten ebenfalls die 6 der Liga). Vogt kriegt in der Kategorie rund 10 Prozent der Fan-Stimmen. Weit zurück folgt Jonathan Asp Jensen (19). Die Bayern-Leihgabe in Diensten der Grasshoppers glänzte mit sechs Toren und vier Vorlagen.

Mehr zur Super League
Der grösste Pechvogel, der Exot und der Knöffler-König
Blick-Awards der Vorrunde
Der grösste Pechvogel, der Exot und der Knöffler-König
Luzern bekommt einen Hometrainer, für Sion gibts ein Einreiseverbot
Geschenkideen für SL-Klubs
Vom Hometrainer bis zum Einreiseverbot und eine YB-Therapie
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
FC Winterthur
18
-27
10
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League