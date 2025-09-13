Mit Jeremy Agbonifo, Ibrahim Salah und Filip Daniliuc hat der FC Basel noch einmal ordentlich aufgerüstet. Im Duell gegen Leader Thun winkt allen drei die Chance auf ihr Super-League-Debüt.

Darum gehts Junior Zé glänzt, aber neue Konkurrenz beim FCB verschärft den Kampf

Magnin lobt Neuzugänge als Strassenfussballer, die ins Eins-gegen-Eins gehen

Viel besser hätten die letzten zwei Wochen für Junior Zé (19) eigentlich nicht laufen können. Im letzten Spiel vor der Länderspielpause gelingt dem Flügelspieler gegen Sion (1:0) sein erstes Super-League-Tor, ein paar Tage später kommt er für die Schweizer U21 zu seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz.

Doch ausgerechnet sein Aufgebot für die Nati könnte für Zé nun klubinterne Folgen haben. Denn in den vergangenen zwei Wochen ist die Konkurrenz beim FCB noch einmal grösser geworden. Und während der Zürcher mit der U21 unterwegs war, hat sich Trainer Ludovic Magnin zumindest von einem Teil seiner Neuzugänge einen ersten Eindruck verschaffen können. «Wir haben die zwei Wochen genutzt, um den Konkurrenzkampf anzuheizen», verrät der FCB-Trainer.

Magnin ist Fan von Strassenfussballern

Mit Jeremy Agbonifo (19) und Ibrahim Salah (24) hat Sportchef Daniel Stucki gleich zwei weitere Flügelspieler verpflichtet. Während Agbonifo ebenfalls für die schwedische U21 im Einsatz gestanden ist, hat Salah in den vergangenen Tagen bereits bei Magnin punkten können. «Wir konnten zehn Tage arbeiten. Da entwickelst du bereits eine klare Idee», erklärt der FCB-Trainer. «Ich mag diese Strassenfussballer, die ins Eins-gegen-Eins gehen. Das Publikum wird sich genau so freuen wie ich.»

Magnin kündigt an, dass sowohl Salah als auch Agbonifo am Samstag gegen Leader Thun im Kader stehen werden. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Bénie Traoré ist im Fall des Marokkaners sogar ein Einsatz von Beginn an denkbar. Mit Filip Daniliuc (24) wird im Berner Oberland sogar ein dritter Neuzugang erstmals dabei sein. Der österreichische Innenverteidiger, der seit Februar nur zwei Pflichtspieleinsätze aufzuweisen hat, stand am vergangenen Wochenende 45 Minuten für die Basler U21 auf dem Platz.

Fünf Innenverteidiger einsatzbereit

Ob Daniliuc gegen Thun aber bereits zu seinem Debüt kommt, ist fraglich. Schliesslich stehen Magnin mit Adjetey, Barisic, Vouilloz und Akahomen noch vier weitere Innenverteidiger zur Verfügung. «Die Situation lässt sich nicht mit letzter Saison vergleichen. Wir brauchen auf jeder Position eine Doppelbesetzung», so der FCB-Trainer im Hinblick auf das strenge Herbstprogramm mit Super League, Cup und Europa League.

So winken auch Junior Zé weitere Einsatzchancen. Selbst wenn der Held des Sion-Spiels am Samstag vorübergehend wieder auf die Ersatzbank zurückkehren sollte.