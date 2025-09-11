DE
Nach der Freude jetzt der Frust
FCB enttäuscht Fans mit Ticket-Panne

Basels Start ins Europa-League-Abenteuer am 24. September in Freiburg will sich kein FCB-Fan entgehen lassen. Der Ticket-Andrang ist gross. Viele gehen leer aus – darunter auch solche, die eigentlich schon eine gültige Karte erworben haben.
Publiziert: 19:25 Uhr
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
Einige FCB-Fans, die Tickets für das Europa-League-Auftaktspiel in Freiburg erworben haben, werden am Donnerstag enttäuscht.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • FC Basel verkauft zu viele Tickets für Europa-League-Spiel gegen SC Freiburg
  • Match wurde als Risikospiel eingestuft, zusätzliche Billets nicht möglich
  • 256 Tickets müssen storniert werden, Fans erhalten Entschädigungsangebote
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Vergleiche mit Bundesliga-Teams sind für jeden Schweizer Klub immer besonders reizvoll. Und wenn wie im Fall des FC Basel das «erstmalige Pflichtspiel-Derby» (so die Ankündigung auf der FCB-Homepage) mit dem SC Freiburg ansteht, dann erhält die Affiche noch etwas mehr Aufmerksamkeit. Das hat der FCB besonders am Dienstag zu spüren bekommen.

Die Basler Saisonkartenbesitzer und Vereinsmitglieder erhielten vor zwei Tagen die exklusive Chance, Tickets für das Europa-League-Auftaktduell im Europa-Park-Stadion am 24. September zu ergattern. Per Auto ist die Arena im Breisgau von Basel in weniger als einer Stunde erreichbar.

Das lockt natürlich die Massen an – und wird letztlich zum Problem für den amtierenden Schweizer Meister: 256 Tickets hat der FCB zu viel verkauft. 256 Tickets, die in der Reihenfolge der Bestelleingänge storniert und zurückerstattet werden. «Es handelte sich um eine Kombination aus technischen Problemen und menschlichem Versagen. Dafür übernehme ich als Chief Commercial Officer die volle Verantwortung», informiert Jean-Paul Saija die betroffenen Personen am Donnerstag per E-Mail. «Wie Sie sicher bemerkt haben, konnte unser System die grosse Nachfrage nicht bewältigen, und mein Team sowie ich haben zu langsam reagiert.»

Match als Risikospiel eingestuft

Die Website «baseljetzt.ch» gibt an, die Anfrage am Dienstag sei dermassen gross gewesen, dass der FCB über 30'000 Karten hätte verkaufen können. Der Gästesektor im Europa-Park-Stadion umfasse jedoch nur rund 2'000 Plätze. Die Bebbi liessen nichts unversucht und forderten zusätzliche Karten bei Freiburg an – vergebens. «Normalerweise helfen sich befreundete Clubs in einer solchen Situation gegenseitig aus.» Da die Behörden das Spiel jedoch als Risikospiel eingestuft haben, sei dies diesmal leider nicht möglich gewesen, so die schriftliche Erklärung.

Als Versöhnungsangebot bietet der FCB zusätzlich zur Rückerstattung seinen enttäuschten Fans zwei Möglichkeiten zur Wiedergutmachung an: Die Betroffenen können auswählen aus Ersatztickets für ein anderes Auswärtsspiel in der Europa-League-Ligaphase, oder sie erhalten einen 100-Franken-Gutschein für den Basler Fanshop. «Ich weiss, dass dies nur ein kleiner Trost ist und den Ärger nicht ungeschehen macht», lässt Saija ausrichten. Auf Blick-Anfrage will sich der FCB nicht weiter zum Thema äussern und verweist auf die an die Fans verschickte E-Mail.

In diesem Artikel erwähnt
Europa League
Europa League
FC Basel
FC Basel
