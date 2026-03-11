DE
FR
Abonnieren

Kommentar zum Spielstil des Sensation-Aufsteigers Thun
Von Thun lernen, anstatt lamentieren

Der FC Thun spielt körperbetont und unbequem, schreibt Christian Finkbeiner, stv. Fussballchef bei Blick. Doch anstatt zu lamentieren, soll die Konkurrenz von Thun besser lernen.
Publiziert: vor 13 Minuten
Kommentieren
1/5
Abgezockt: Trainer Mauro Lustrinelli und Abwehrchef Marco Bürki.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Thun ist nicht zu stoppen. Und die Konkurrenz hat das Nachsehen, wie YB am Sonntag im Kantonsderby. Der Spielstil des Leaders hat eine klare Handschrift, ist körperbetont und unbequem. Mehr als 15 Fouls im Durchschnitt pro Spiel ist hinter St. Gallen der Höchstwert in der Liga.

Als Urs Fischer bei Union Berlin innerhalb von fünf Jahren aus einem Mittelfeld-Klub der 2. Bundesliga einen Champions-League-Teilnehmer machte, predigte der heutige Mainz-Trainer jeweils: «Wir müssen eklig sein.» Und genau das sind die Thuner: eklig.

Sie tragen die Handschrift ihres Trainers Mauro Lustrinelli, der es als Stürmer dank seiner Cleverness und Schlitzohrigkeit zum Nati-Spieler und WM-Teilnehmer brachte. Es sind Eigenschaften, die es braucht, um Erfolg zu haben. Umso mehr für einen Underdog, der aufgrund der finanziell beschränkten Möglichkeiten nicht das Talent und die Breite im Kader hat wie die Konkurrenz aus Bern, Basel, Lugano oder Zürich.

Für einmal ist es ein Aussenseiter, der jene Attribute an den Tag legt, die man ansonsten den Grossen attestiert; Spiele zu gewinnen, obwohl man spielerisch nicht besser ist, Abgezocktheit in den Zweikämpfen oder glückhafte, teils späte Tore.

Anstatt zu lamentieren, täten die Gegner gut daran, vom Aufsteiger zu lernen. Denn wenn diese nicht gerne gegen Thun antreten, ist das vor allem eines: ein Kompliment für die Berner Oberländer, die die Grenzen der Fairness zwar ausreizen, aber nicht überschreiten.

Mehr zum Thema
Die Thuner sind zu hart für den Rest der Super League
Viele Fouls, robuste Gangart
Die Thuner sind zu hart für den Rest der Super League
Derbysieg sorgt für eine neue Thuner Meister-Zeitrechnung
Mit Video
Halbzeit rüttelte Leader auf
Derbysieg sorgt für eine neue Thuner Meister-Zeitrechnung
Mentalitätsmonster Thun frisst auch YB
Mit Video
Seitenwechsel bringt die Wende
Mentalitätsmonster Thun frisst auch YB
YB mit Blitzstart und Chancenwucher – Thun dreht das Derby
3:00
Highlights im Video:YB mit Blitzstart und Chancenwucher – Thun dreht das Derby
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
29
-47
16
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Thun
        FC Thun
        FC Winterthur
        FC Winterthur
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Sion
        FC Sion
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Servette FC
        Servette FC
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League