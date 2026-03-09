DE
YB mit Blitzstart und Chancenwucher – Thun dreht das Derby
3:00
Highlights im Video:YB mit Blitzstart und Chancenwucher – Thun dreht das Derby

Halbzeit rüttelte den Leader im Wankdorf auf
Derbysieg sorgt für eine neue Thuner Meister-Zeitrechnung

Auf der Erfolgswelle surfend überfährt der FC Thun auch YB auswärts im Wankdorf. Zwischenzeitliche Gedankenspiele oder leise Zweifel werden einfach weggefegt.
1/5
Co-Produktion zum 2:1: Heule (M.) passte auf Torschütze Reichmuth – Captain Bürki (l.) beglückwünscht die Kollegen.
Foto: keystone-sda.ch

  • Thun besiegt YB 2:1 in Bern, bleibt Meisterschaftsfavorit
  • Seit 2017 erstmals wieder Sieg in Wankdorf für Thun
  • Thun braucht noch 5 Siege in 9 Spielen für den Titel
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Mitten im Meisterlauf beseitigt der FC Thun auch die Wankdorf-Dürre. Die letzten sechs Spiele in Bern haben die Oberländer alle verloren. Ausnahme war das 4:0 im August 2017 – aber das war vor fast neun Jahren. Davor gabs nochmals fünf Niederlagen in Serie. Jetzt holt Thun auswärts gegen YB den 2:1-Sieg.

Die Meisterrechnung des verblüffenden Aufsteigers wird dabei immer klarer. Gewinnt Thun aus den restlichen neun Spielen noch fünf, kann die Konkurrenz machen, was sie will. Der Titel geht dann in jedem Fall nach Thun, auch wenn St. Gallen noch alle Spiele gewinnen würde.

Titel schon anfangs April in der Tasche?

Sobald St. Gallen (oder theoretisch weitere Verfolger) beginnen, Punkte abzugeben, reichen Leader Thun natürlich weniger Siege. Dann kann der Titel plötzlich ganz schnell zum Greifen nah sein.

Thun droht zu diesem Zeitpunkt eine Ohrfeige von YB und ein geschmolzener Vorsprung auf St. Gallen auf 11 Punkte. Nach der Runde am nächsten Wochenende könnten es dann theoretisch nur noch 8 Punkte Vorsprung sein. Würde die Thuner dann in den Siegesdruck geraten, um die grosse Sensation nicht doch noch zu verspielen?

Der Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit im Wankdorf unterbricht solche Gedankenspiele. Fünf Minuten später hat Thun das Spiel ausgeglichen. Und spätestens nach dem 2:1 in der 80. Minute ist klar: Thun hat alle möglichen Zweifel weggeputzt.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
29
-47
16
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
