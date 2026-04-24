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GC-Chaoten attackieren den eigenen Teambus
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Eskalation nach Cup-Blamage:GC-Chaoten attackieren den eigenen Teambus

Klare Worte
GC-Fans stellen sich gegen die Besitzer aus Kalifornien

Der Sektor IV, die Fankurve der Grasshoppers, stellt sich in einer Mitteilung gegen die Klubbesitzer des LAFC. Sie fordern neue Investoren aus der Schweiz.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Aktualisiert: vor 36 Minuten
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Die GC-Kurve stellt sich in einem Statement gegen die Besitzer aus Los Angeles (USA).
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Fankurve der Grasshoppers, der Sektor IV, meldet sich nach dem verlorenen Cup-Halbfinal in Lausanne mit einem Statement zu Wort. Die Fans sprechen sich gegen die kalifornischen Besitzer des LAFC aus. Die Nachricht auf seiner Webseite zeichnet der Sektor IV mit einem deutlichen «FUCK OFF LAFC». 

«Mit gerade einmal drei Torschüssen scheiden wir sang- und klanglos gegen einen unterklassigen Gegner aus. Leider widerspiegelt das Ergebnis auf dem Platz, was seit Jahren im Verein passiert – nichts! Seit dem Besitzerwechsel hin zum LAFC im Januar 2024 wurde ein halbes Dutzend Trainer, mehrere Sportchefs und verschiedenste Mitarbeiter der Geschäftsstelle ausgetauscht. Die mit der Übernahme gemachten Versprechen wurden trotzdem nie auch nur annähernd eingehalten. Das Konstrukt LAFC mit seinen Partnervereinen ist klar gescheitert. Wir schauen nicht mehr länger zu, es ist Zeit, dass der LAFC Platz macht für neue Investoren aus der Schweiz», steht in der Mitteilung. 

Über das weitere Vorgehen will die Kurve am Samstag vor dem Heimspiel gegen Luzern (18 Uhr) informieren. Sie ruft alle Fans dazu auf, vor der Partie schon um 16 Uhr zum Stadion zu kommen. 

Zur Eskalation der Fan-Gewalt, die den Hoppers im schlimmsten Fall ein Barrage-Geister-Heimspiel bescheren könnte, steht im Statement nichts. Aber der Waadtländer Gastgeber wird kritisiert: «Passend zur katastrophalen Organisation von Stade-Lausanne-Ouchy und zum Zustand des Stadions ist die Leistung des Grasshopper Clubs Zürich.»

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