Golliard erlöst Winti mit Blitz-Doppelpack
3:05
Highlights im Video:Golliard erlöst Winti mit Blitz-Doppelpack

«Kids mistake» auf der Schützi
Kuriose Handspiel-Szene gibt zu reden

Winterthur hat Schwein, dass Servette keinen Penalty bekommt. Adrian Durrer spielt den Ball vor dem Abstoss mit der Hand, Schiri Dudic lässt Gnade walten. Die Szene erinnert an eine legendäre Aktion aus dem Jahr 2024.
Publiziert: vor 24 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
1/5
Schiri Alessandro Dudic lässt Gnade vor Recht walten.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Stefan KreisReporter Fussball

Es gibt Schiedsrichter, die halten sich humorlos ans Reglement. Und dann gibts Rebellen wie Alessandro Dudic. Die drücken auch mal ein Auge zu. Winti-Goalie Stefanos Kapino spielt den Ball in der 78. Minute beim Abstoss zu Verteidigerkollege Adrian Durrer. Dieser aber nimmt die Kugel, warum auch immer, in die Hand und will erneut abstossen. Penalty gibts trotz Handspiel keinen. Die Proteste der Servette-Spieler verhallen, Dudic lässt weiterspielen. 

Die Szene erinnert an den legendären «Kids Mistake» aus dem Jahr 2024, als Arsenal-Goalie David Raya den Ball im Champions-League-Viertelfinal gegen die Bayern zu Verteidiger Gabriel spielt und dieser den Ball in die Hand nimmt. Schiedsrichter Glenn Nyberg sprach damals von einem «Kids mistake», einem Anfängerfehler. Und dass eine solche Aktion keinen Penalty verdient hätte. 

Servette-Punkt wäre unverdient gewesen

Sieht wohl auch Dudic so. Hätte er auf den Punkt gezeigt, Servette hätte den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielen und noch auf einen Punktgewinn hoffen können. Verdient wäre dieser aufgrund der schwachen zweiten Halbzeit aber nicht gewesen. In den ersten 45 Minuten zeigen sich die Genfer abgezockt, sind jederzeit Herren der Lage, liegen in Führung. Nach Wiederanpfiff dann der Einbruch. 

«Absolut unerklärlich» sei das, sagt Servette-Goalie Joel Mall. «Vier Tore in einer Halbzeit. Mir fehlen die Worte. Wir sind nicht gut aus der Pause gekommen und die Tore sind viel zu einfach gefallen.»

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
12
11
28
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
3
FC Basel
FC Basel
11
7
21
4
FC Sion
FC Sion
12
3
18
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
-1
18
6
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
8
FC Luzern
FC Luzern
11
-1
14
9
Servette FC
Servette FC
12
-4
14
10
FC Zürich
FC Zürich
12
-7
13
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-4
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
12
-19
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
