DE
FR
Abonnieren
Dähler glänzt mit erstem Super-League-Tor
3:21
Highlights im Video:Dähler glänzt mit erstem Super-League-Tor

Pleite trotz Überzahl in Thun
Rahmen enttäuscht über harmlose Winterthurer

Beim zweiten Spiel des FC Winterthur unter Trainer-Rückkehr Patrick Rahmen sind die vielversprechenden Ansätze aus dem ersten Auftritt wie weggeblasen. Das Resultat? Ein 0:3 in Überzahl bei Leader Thun.
Publiziert: vor 58 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
So sehen die Winterthurer nach Schlusspfiff in Thun aus.
Foto: Christian Pfander/freshfocus

Darum gehts

  • «Thun von der ersten bis zur letzten Minute besser»
  • Winti-Rückkehrer Patrick Rahmen holt mit klaren Worten aus
  • Die herrschende Passivität kann er sich nicht erklären
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

«Ich bin jetzt etwa seit 20 Jahren Trainer. Sich zuerst wieder eingewöhnen zu müssen, ist nicht das Problem.» Das sagt der Mann, der Schlusslicht Winterthur retten soll. Patrick Rahmen (56) ist nach der Forte-Entlassung vor einer Woche zum FCW zurückgekommen und hat in wenigen Tagen bereits zwei Spiele bestritten.

Zwei Spiele, die sehr unterschiedlich waren. Das 0:3 in Thun trotz 53-minütiger Überzahl ist ein klarer Dämpfer. Rahmen sagt: «Warum bei uns diese Passivität auf dem Platz gewesen ist, kann ich im Moment nicht sagen. Denn beim letzten Heimspiel haben wir gezeigt, dass es geht.»

Kleine Lichtblicke dank Routinier

Das letzte Heimspiel war das Rahmen-Comeback für Winterthur. Beim 2:2 gegen Luzern gab es trotz Drama zum Schluss viele erfreuliche Ansätze. Auch in Thun gibt es zwar kleine Lichtblicke. Pajtim Kasami (33) zeigt mit seiner Physis zum Beispiel Thun-Youngster Meichtry, wer der Chef ist. In der Startphase tritt Winterthur kompakt auf. Aber insgesamt ist der Letzte viel zu harmlos.

Mehr zu Winti
Viele Ungenügende und eine klare Abhängigkeit
Mit Video
Winti-Noten nach Thun-Pleite
Viele Ungenügende und eine klare Abhängigkeit
Kasami erklärt, was bei Winti mit Rahmen jetzt anders läuft
Mit Video
Punkte-Ansage im Abstiegskampf
Kasami erklärt, was bei Winti mit Rahmen jetzt anders läuft

So wendet sich Rahmen gleich zu Beginn der Medienkonferenz nach dem Spiel zu Trainer-Pendante Mauro Lustrinelli und muss feststellen: «Es ist ein hochverdienter Sieg für Thun von der ersten bis zur letzten Minute. Thun war selbst mit einem Mann weniger gefährlicher als wir.» Auf Winti wartet viel Arbeit – um am Samstag parallel zum Spitzenkampf von Thun gegen Sion das Duell des Schlusslichts mit Servette (18 Uhr).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
11
10
25
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
3
FC Basel
FC Basel
10
5
18
4
FC Sion
FC Sion
11
4
18
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
-1
17
6
FC Luzern
FC Luzern
10
1
14
7
FC Lugano
FC Lugano
10
-3
13
8
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
5
12
10
Servette FC
Servette FC
10
-4
11
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-4
9
12
FC Winterthur
FC Winterthur
11
-21
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Winterthur
        FC Winterthur