Auch wenn das Schlusslicht am Ende in Überzahl untergegangen ist: Die Präsenz von Pajtim Kasami scheint enorm wichtig zu sein für Winterthur. Besonders in der ausgeglichenen Startphase ist er einer der besten auf dem Platz. Auch Routinier Zuffi hat gute Aktionen. Aber am Ende gibts viele Ungenügende, weil Winterthur einfach zu harmlos ist. Sidler sticht negativ heraus, weil er beim 0:2 Bertone meterweit davonziehen lässt.

Auswechslungen: Burkart ab 43. für Sahitaj, Momoh ab 46. für Jankewitz, Beyer ab 59. für Burkart. Dansoko ab 73. für Diaby, Golliard ab 73. für Kasami – beide zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die Thun-Spieler abgeschnitten

Der gesamten Thuner Abwehr gehört ein Sonderlob. Auch in 53-minütiger Unterzahl lassen Captain Bürki, Bamert, Dähler und Heule als hinterste Kette keine wirkliche Torchance von Winterthur zu. Es ist die Basis für den klaren Thuner Sieg. Dähler sticht mit seinen Flügelläufen bis zur 90. Minute, seinem Tor und seinem Assist heraus. Im Sturm hingegen gibts klare Unterschiede: Ibayi glänzt, während Labeau eher blass bleibt. Und Joker Rastoder nutzt seine Chance. Es würde nicht verwundern, wenn er am Samstag gegen Sion wieder in der Startelf im Sturm neben Ibayi stünde – wie zu Saisonbeginn.

Auswechslungen: Reichmuth ab 56. für Ibayi, Roth ab 56. für Rupp, Rastoder ab 56. für Labeau. Fehr ab 68. für Meichtry und Janjicic ab 85. für Bertone – beide zu kurz für eine Bewertung.

1:26 Die Thun-Akteure zum Sieg: «Es hat einfach brutal viel Spass gemacht auf dem Platz»

