«Kann es nicht mehr hören»
FCB-Trainer Magnin hat Meister-Vergleiche satt

Basel steht nach 19 Spielen besser da als zu diesem Zeitpunkt in der Meistersaison vergangenes Jahr. Trotzdem will Magnin davon nichts hören – der FCB-Trainer hebt den Mahnfinger und möchte eine eigene Geschichte schreiben.
Publiziert: 16:21 Uhr
1/7
Der FCB schaut zurück auf eine durchzogene Hinrunde.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Darum gehts

  • FC Basel startet am Sonntag gegen Sion in die Rückrunde
  • Trainer Magnin fordert Fokus auf neue Saison, keine Vergleiche mit 2025
  • Basel hatte 2025 nach 19 Spielen 31 Punkte, jetzt 32
Björn LindroosRedaktor Sport

Am Sonntag startet der FC Basel mit dem Heimspiel gegen Sion in die Rückrunde. Nach einer durchzogenen ersten Saisonhälfte gibts beim FCB keinen Platz mehr für Fehler, sollte die Titelverteidigung am Rheinknie noch zu einem ernsthaften Thema werden.

Tatsächlich steht man aktuell aber ungefähr gleich da wie vergangene Saison – sogar noch etwas besser. Vor einem Jahr hatte Basel nach 19 Spielen nämlich einen Punkt weniger auf dem Konto (31) als jetzt. Und wurde am Ende klar Meister.

Ein gutes Omen für Trainer Ludovic Magnin (46) und sein Team? Für den FCB-Coach nicht. Im Gegenteil. «Ich kann diesen Vergleich mit der letzten Saison nicht mehr hören», poltert er an der Pressekonferenz vor dem Sion-Spiel.

«Es muss aus den Köpfen»

«Die letzte Saison war grandios, gratuliere. Aber ich glaube, die Spieler müssen das aus ihren Köpfen bekommen», fordert Magnin mit Blick auf die abgelaufene Saison. Und er wird noch deutlicher: «Es wäre fatal, zu denken, dass es Parallelen zur letzten Saison gibt. Wir müssen den Job neu machen.»

Es sei eine ganz andere Meisterschaft als noch vor einem Jahr, betont Magnin. «Ich kann mich gut erinnern, letzte Saison waren wir mit Lausanne, Basel und Lugano alle etwa punktgleich. Mit 32 Punkten war man Erster. Jetzt ist es eine andere Meisterschaft.» Das liege auch daran, dass die Teams vor Basel «bisher unglaublich performt haben», ergänzt Magnin.

Der frühere Bundesliga-Profi wünscht sich in Basel ein Denken wie bei den grossen Bayern: «In München denken sie einen Tag nach der Meisterfeier schon an den nächsten Titel. Hier hat der erste Titel nach acht Jahren dafür gesorgt, dass man alles mit der letzten Saison vergleicht. Es ist aber eine andere Mannschaft und wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben.»

Am Sonntag wird das erste Kapitel der neuen Geschichte dieser Rückrunde geschrieben. Aus Sicht von Magnin hoffentlich ein positives, sollen die Vergleiche zur letzten Saison endlich aufhören.

