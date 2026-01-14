Marwin Hitz verlässt den FCB Ende Saison

Marwin Hitz verlängert seinen Ende Saison auslaufenden Vertrag beim FC Basel nicht. Das hat der Klub am frühen Mittwochnachmittag kommuniziert.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Im bisherigen Saisonverlauf wurde spekuliert: Bleibt Marwin Hitz (38) auch nach seinem auslaufenden Vertrag über den Sommer hinaus beim FCB? Diesen Spekulationen setzt der FCB-Goalie nun ein Ende. «Mir war sehr wichtig, meinen Entscheid frühzeitig zu kommunizieren, damit der Klub mit voller Klarheit planen kann.»

Es sei ihm nicht leicht gefallen, erklärt der ehemalige Nati-Goalie in einer Nachricht an die Fans. «Der FC Basel ist mir persönlich, wie auch meiner Familie, in den letzten drei Jahren unglaublich ans Herz gewachsen.»

Der FC Basel erklärt, dass er den Entschluss seiner Nummer 1 bedauere. Ob der Klub mit einem konkreten Angebot zur Verlängerung auf seinen Schlussmann zugekommen ist, erklärt der Verein nicht. Im Trainingslager in Marbella (Sp) habe ein Gespräch zwischen Hitz und Sportchef Daniel Stucki stattgefunden, in dem der Torhüter seine Entscheidung mitgeteilt habe.

Der St. Galler kam im Sommer 2022 von Borussia Dortmund zum FCB. Am Rheinknie erlebte er Höhen und Tiefen: In seiner ersten Saison 2022/23 tat sich der FCB in der Liga schwer, erreichte aber den Conference-League-Halbfinal. In der Spielzeit 2023/24 steckte der einstige Serienmeister lange im Abstiegskampf. In der dritten Saison schliesslich holten die Bebbi nach acht Jahren Pause wieder den Meistertitel.

Ob und wie Hitz seine Karriere fortsetzen wird, hat er noch nicht bekannt gegeben.

