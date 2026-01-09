Wenn FC-Basel-Präsident nicht gerade seine Spieler beim Training oder im Testspiel begutachtet, marschiert er auf und ab auf dem Trainingscampus im spanischen Marbella – und ist stets am Telefon. Ob er nach der Absage von Michael Gregoritsch sein Netzwerk nach einem geeigneten Stürmer abtelefoniert?
Am Mittwoch gönnt sich der umtriebige FCB-Boss allerdings eine kurze Pause und übernimmt die Kontrolle der Drohne, die normalerweise das Training der Basler aus der Luft aufnimmt. Von Analyst Yannic Hess lässt er sich den entsprechenden Controller aushändigen. Als Drohnenpilot ist David Degen allerdings noch nicht so geschickt wie als Businessmann. Blick beobachtet, wie der 42-Jährige die Drohne auf dem Trainingsareal in Marbella direkt ins Fangnetz auf der Seite des Spielfeldes hineinfliegt und sie dort stecken bleibt.
Die Rettungsmission der FCB-Drohne übernimmt der Präsident allerdings gleich selber. Da die Drohne zu hoch festhängt, um sie von Hand herauszulösen, schnappt sich Degen einen Ball auf dem Spielfeld. Der Ex-Profi zielt, schiesst und trifft die Drohne so präzise, dass sie aus den Fängen des Netzes gelöst – und das offenbar auch noch unversehrt. Degen selber nimmt den Drohnenvorfall im FCB-Trainingslager mit Humor, muss immer wieder selber über die Aktion lachen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
19
16
40
2
FC St. Gallen
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Basel
19
8
32
5
BSC Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zürich
19
-7
24
8
FC Luzern
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zürich
19
-9
17
12
FC Winterthur
18
-27
10