Die Effektivität von YB-Edeljoker Kaly Sène ist beeindruckend. Statistisch steht der einstige Basler Vier-Millionen-Fehleinkauf sogar besser da als Christian Fassnacht oder Alvyn Sanches.

Darum gehts 7 Skorerepunkte in 314 Minuten – Kaly Sène ist viel effektiver als Fassnacht oder Sanches

Kaly Sène hat als Nachwuchsspieler von Juventus Turin einst mit Cristiano Ronaldo trainiert

Der FCB liess sich Sène 2020 vier Millionen kosten - und floppte. Ganz anders nun bei YB

Alain Kunz Reporter Fussball

Der Wolf und der Löwe. Samuel Essende (28) und Kaly Sène (25). In freier Wildbahn würden die aufeinander losgehen. Im geschützten Stadion-Reservat machen sie gemeinsame Sache und nehmen die Gegner auseinander.

Gegen Thun ist es ein Wow-Auftritt, den Sène aufs Kunstrasen-Parkett im Wankdorf zaubert. Es ist der Senegalese, der den an der Wade verletzten Bahereba Guirassy (20) nach einer Stunde ersetzt – und nicht der Eins-zu-eins-Ersatz Alan Virginius (23). Denn Coach Gerardo Seoane (48) hat nicht im Sinn, alles gleich weiterlaufen zu lassen. Sène wird zweite Sturmspitze, Alvyn Sanches (23) rückt auf die Seite, dorthin, wo Guirassy gespielt hat.

Mehr Bedrohung im Spiel gegen Thun

Nun stehen der Wolf (Spitzname Essende) und der Löwe (Spitzname Sène) ganz vorne. Und die beiden schlagen auch sogleich zu. Zuerst Sène mit einem wunderbaren Schlenzer. Dann Essende, dessen Vollendung nach einem Rush und präzisem Zuspiel von Sène bloss noch Formsache ist.

Nachdem YB im 17. Super-League-Spiel in Folge zwei Tore geschossen und damit einen neuen Rekord aufgestellt hat, erklärt Trainer Gerardo Seoane seinen Schachzug mit Sène: «Mit der Umstellung auf zwei Stürmer haben wir den Ball einfacher hinter die letzte Linie von Thun gebracht und diese öfters bedrohen können.»

Seoane: «Sène würde es verdienen, zu beginnen»

Und doch: Es war ja nicht bloss die Umstellung von einer auf zwei Sturmspitzen, die den Match kippen liess, sondern die individuelle Qualität des Mannes, der einst als Nachwuchsspieler von Juventus Turin auch dann und wann mit der ersten Mannschaft und so mit einem gewissen Cristiano Ronaldo trainieren konnte: «Kaly war entscheidend, wie in Luzern, mit seinem quer-tiefen Laufweg. Er greift gut den Raum an und hat eine sehr gute Schusstechnik. Zudem hat er sehr engagiert gespielt und war deshalb am Schluss total ausgepumpt. Sein Hunger und sein Kampf um diesen Platz sprechen für seine Mentalität und Professionalität», so Seoane.

Aufgrund dessen, was er bisher gezeigt habe, würde es Sène verdienen, von Beginn weg zu spielen. «Da habe ich dann den Entscheid zu treffen, ob wir mit einem Stürmer und einem Zehner spielen oder mit zwei Stürmern. Aber solche Spieler wie Kaly einwechseln zu können, ist schon ein extremer Pluspunkt für uns. Kaly sammelt mit solchen Auftritten positive Argumente.»

Sieben Skorerpunkte in 314 Einsatzminuten

Nach diesem Wummsauftritt ist es durchaus denkbar, dass Seoane in Sion auf zwei Stürmer setzt. Gegen die Walliser hat Sène schon vor fünf Jahren getroffen, als Zwanzigjähriger. Mit GC, und das gleich dreimal, in zwei Spielen innerhalb von gut einem Monat, wobei das zweite im Tourbillon stieg.

Jedenfalls sieht man einen weit stärkeren Sène als den 19-jährigen Jungspund, den sich der FC Basel 2020 vier Millionen Euro kosten liess. In 19 Spielen in Rotblau hat der Mann aus Dakar gerade mal ein Törchen erzielt. Bei YB sind es schon fünf in 13 Spielen, zwei davon allerdings im Cup bei Erstligist Taverne. Die drei in der Meisterschaft hat Sène bei bloss 314 Einsatzminuten gebucht. Davon zwei als Joker. Und es kommen noch vier Assists hinzu.

Sieben Skorerpunkte – das sind gleich viele wie Christian Fassnacht. Fassnacht hat sie allerdings bei 808 Einsatzminuten geschafft. Sène ist also über zweieinhalbmal effektiver. Übrigens auch als Alvyn Sanches, der für seine neun Skorerpunkte 1189 Einsatzminuten gebraucht hat.